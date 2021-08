Ze is achtvoudig wereld- én Europees kampioen in het baanwielrennen, won in totaal liefst 34 medailles bij WK's en EK's, maar een olympische plak had Kirsten Wild nog niet. Tot de 38-jarige Nederlandse zondag brons pakte op het omnium bij de Spelen van Tokio.

Eind vorig jaar vroeg Wild regelmatig vertwijfeld aan bondscoach Adriaan Helmantel of het nog goed zou komen. Of ze na een coronabesmetting in oktober en een zeurende rugblessure ooit nog op topniveau zou komen voor haar laatste Olympische Spelen.

"Mijn voorbereiding was opeens zó anders dan hoe ik het bedacht had", zegt de Twentse. "Ik heb een rotwinter gehad. Er waren momenten dat ik door mijn rug heel veel tijd nodig had om mijn sokken en schoenen aan te trekken en dat een uurtje fietsen het maximum was. Dan kun je echt wel huilen. Ik dacht: ik heb geen tijd om zo slecht te zijn. Mentaal was dat een heel lastige periode."

Haar sportpsycholoog adviseerde Wild om haar hele verhaal op te schrijven om het later terug te kunnen lezen. "Het schrijven heb ik gedaan", zegt de ervaren renster. "Maar het leek me niet zo nuttig om zo'n huilverhaal van mezelf terug te lezen. Gelukkig kan ik er nu om lachen, maar toen heb ik weleens gedacht: zal ik er gewoon mee stoppen? Er is niemand die zegt dat dit móét en het kost me nu zoveel energie."

In februari verdwenen die gedachtes toen Wild eindelijk weer haar volledige trainingsprogramma kon volgen en ze opnieuw begon te geloven in een olympische medaille. "Ach, ik ben nu eenmaal een beetje een twijfelkont", zegt ze met een glimlach. "Uiteindelijk kon ik mezelf en iedereen die in me geloofde niet in de steek laten."

'De Spelen zijn magisch'

Als kind tekende Wild heel vaak de olympische ringen. Blauw, geel, zwart, groen, rood; ze kan de kleuren nog steeds zonder problemen opdreunen. "De Spelen zijn magisch. Het hoogste podium van de sport."

In 2012 debuteerde de baanrenster op de Spelen met zesde plekken op de ploegenachtervolging en het omnium. Vier jaar later was er in Rio de Janeiro weer een zesde plek op het omnium. "In Londen had ik geen idee wat me overkwam. In Rio geloofde ik dat een medaille mogelijk was, stond ik ook even met een half been op het podium, maar werd ik toch weer zesde."

Wild was op dat moment al enkelvoudig wereldkampioen (scratch, 2015) en enkelvoudig Europees kampioen (puntenkoers, 2013), maar na Rio ontwikkelde de Almelose zich tot een van de succesvolste baanrensters ooit. De teller staat op acht keer goud, vier keer zilver en vier keer brons bij WK's en acht keer goud, vier keer zilver en zes keer brons bij EK's.

Maar toch, er bleef dat ene hiaat op haar erelijst. "Ik zou niet willen zeggen dat een olympische medaille winnen een obsessie was", zegt Wild. "Maar ik wilde het wel heel graag. Die plak is waarom ik nog een jaar extra ben doorgegaan met fietsen nadat de Spelen werden uitgesteld. Anders was ik nu al een tijdje gestopt, maar ik ben dit traject gestart en kon niet meer terug."

'Ik heb de puntenkoers van mijn leven gereden'

De twijfelkont dacht zondag na de afvalkoers dat haar laatste kans op een medaille verkeken was. Wild, die vrijdag samen met Amy Pieters net naast het podium was geëindigd op de koppelkoers (vierde), maakte een fout en eindigde slechts als elfde bij het derde en voorlaatste onderdeel van het omnium.

"Dat was zo dom. Normaal is de afvalkoers juist mijn stabielste onderdeel. Ik ben een doemdenker, dus na die race dacht ik: je gaat toch niet menen dat ik het hier nu weggooi? Mijn coaches Adriaan en Tim (Tim Veldt, red.) en mijn vriend Bas hebben me flink opgepept. 'Blijf erin geloven', zeiden ze. 'Brons is nog mogelijk als je de puntenkoers van je leven rijdt'. En dat heb ik gedaan."

Wild ging in het slotonderdeel de Noorse Anita Stenberg en de Deense Amalie Dideriksen voorbij het in klassement, waardoor ze achter de Amerikaanse Jennifer Valente (goud) en de Japanse Yumi Kajihara als derde eindigde.

"Dit is gewoon zo cool", zei Wild na de podiumceremonie waar ze zo lang op gewacht had. "Voor mijn gevoel heb ik deze bronzen medaille echt gewonnen. Dit omnium heeft me veel te veel jaren van mijn leven gekost, maar nu, met deze plak om mijn nek, maakt het me allemaal geen bal meer uit. Het is het allemaal waard geweest."