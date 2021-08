Harrie Lavreysen was zondag vlak na zijn race teleurgesteld door zijn derde plek op de keirin, maar de Nederlandse koning van de Olympische Spelen van Tokio kan met twee keer goud en één keer brons terugkijken op een geweldig toernooi.

Toen hij vrijdag na zijn olympische titel op de sprint voor de tweede keer deze week demissionair premier Mark Rutte aan de telefoon had, sloot Lavreysen het gesprek af met de groet "tot zondag". "Maar ik ben bang dat hij niet voor brons belt", grapte de 24-jarige Brabander met zijn derde medaille om zijn nek.

Een tweede 'Harries hattrick', zoals zijn drie gouden medailles bij de WK van Berlijn werden genoemd, werd zondag in de Izu Velodrome gedwarsboomd door een man die nog wat meer gepresteerd heeft in het baanwielrennen. Jason Kenny reed in de finale van de keirin direct weg nadat de derny van de baan verdween, prolongeerde zijn titel en vestigde een Brits record met de zevende gouden medaille uit zijn carrière.

Lavreysen kwam in zijn twaalfde race van de afgelopen zes dagen als derde over de finish, één honderdste achter de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang.

"Ik was eigenlijk al blij dat ik de finale haalde, want ik ben helemaal gesloopt", aldus de Nederlander. "Elke keer weer opladen, elke keer weer fris aan de start staan….Ik had niet meer de power om vandaag drie keer van kop af aan de sprinten en goud te winnen."

Harrie Lavreysen is de succesvolste Nederlandse man van de Spelen van Tokio. Foto: ANP

'Ik ben nog even niet helemaal blij met brons'

Lavreysen eindigde in de kwartfinales van de keirin als vierde en in de halve finales als derde, steeds precies genoeg om een rondje verder te komen. "Toen ik eenmaal in de finale stond, dacht ik: ik hoef nog maar één keer. Ik moet álles hieruit halen, dat gaat gewoon lukken."

"Maar die Australiër Matthew Glaetzer liet wel een heel groot vallen op Kenny en vervolgens was er niemand die dat nog kon oplossen. Dat is zonde. Het voelt niet als een eigen fout, dat maakt het misschien iets makkelijker om te accepteren. Maar ik baal er wel van dat het gebeurd is. "

"Ik ben nog even niet helemaal blij met brons, maar dat gaat wel komen. Ik moet nog beseffen wat hier allemaal gebeurd is deze week. Ik heb echt van race tot race geleefd en heb nu de tijd om ervan te genieten."

Lavreysen was samen met atlete Sifan Hassan (ook twee keer goud en één keer brons) de succesvolste Nederlander in Tokio. 'TeamNL' eindigt de Spelen met 36 medailles, een dik record.

"Ik vind het goed als je me de koning van de Spelen noemt", zei Lavreysen met een grote glimlach. "Ik denk dat we met z'n allen heel trots mogen zijn op hoe we hier Nederland hebben vertegenwoordigd."