De 36 medailles van Nederland op de Olympische Spelen in Tokio zijn een enorme verbetering van het record van Sydney in 2000 (25), maar in 1928 in Amsterdam was het aandeel Nederlandse plakken veel groter. In Tokio was 3,3 procent van alle olympische medailles voor Nederland, 93 jaar geleden was dat 5,8 procent.

Nederland veroverde in 1928 negentien medailles, maar het aandeel is zo groot omdat er destijds 'maar' 327 plakken verdeeld werden op de Spelen. Sporten als BMX, beachvolleybal en judo waren nog lang niet olympisch en wielrennen was er alleen voor mannen.

Aan de andere kant deden er in Amsterdam maar 46 landen mee, waardoor er gemiddeld meer medailles per land waren. In Tokio waren 205 landen vertegenwoordigd.

Door de toename van het aantal sporten is het totale aantal medailles in Tokio opgelopen tot 1.081. De 36 plakken van Nederland zijn 3,3 procent daarvan. Ter vergelijking: als Nederland in Japan procentueel net zo goed gepresteerd had als in 1928, dan had 'TeamNL' 63 medailles veroverd.

Het totale aantal medailles is per Spelen steeds een beetje toegenomen. Zo waren het er 21 jaar geleden in Sydney 927 en in 2016 in Rio de Janeiro 973. De 25 plakken in Sydney waren goed voor een percentage van 2,7 procent. In Tokio had Nederland met dat percentage 28 plakken gepakt.

Aantal medailles voor Nederland sinds 2000 Tokio 2021: 36 (10 goud, 12 zilver, 14 brons)

Rio de Janeiro 2016: 19 (8 goud, 7 zilver, 4 brons)

Londen 2012: 20 (6 goud, 6 zilver, 8 brons)

Peking 2008: 16 (7 goud, 5 zilver, 4 brons)

Athene 2004: 22 (4 goud, 9 zilver, 9 brons)

Sydney 2000: 25 (12 goud, 9 zilver, 4 brons)

Nederland had in Sydney meer goud

Er is nog een reden waarom het arbitrair is om Tokio de succesvolste Zomerspelen van Nederland aller tijden te noemen. De Nederlandse ploeg veroverde namelijk minder goud dan in Sydney (tien om twaalf).

Op de medaillespiegel eindigt Nederland in Tokio wel hoger dan in Sydney. Toen was twaalf keer goud, negen keer zilver en vier keer brons goed voor de achtste plek. Nu staat Nederland zevende (de hoogste klassering ooit) met tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons.

De Verenigde Staten eindigden met 113 medailles net bovenaan de medaillespiegel. Amerika pakte van elke kleur de meeste plakken (39 keer goud, 41 keer zilver en 33 keer brons). China eindigde als tweede met in totaal 88 medailles (38 keer goud, 32 keer zilver en 18 keer brons).