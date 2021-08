Harry Lavreysen heeft zich zondag geplaatst voor de halve finales op de olympische keirin. De Nederlander eindigde als vierde in zijn heat en blijft daardoor in de race voor zijn derde gouden medaille.

De 24-jarige Lavreysen pakte met nog vier rondes te gaan de kop en leek zich aanvankelijk eenvoudig te plaatsen voor de halve eindstrijd. Hij werd echter nog ingehaald door drie renners, waarna zijn vierde plek precies genoeg was om een ronde verder te komen.

De Colombiaan Kevin Santiago Quintero won de heat, voor de Britse titelverdediger Jason Kenny en de Fransman Rayan Helal.

Lavreysen, die eerder dit toernooi al goud pakte op de teamsprint en de individuele sprint, is de regerend wereldkampioen op de keirin. De halve finales (4.09 uur) en de finale (5.00 uur) van de keirin staan later op zaterdag op het programma.

Matthijs Büchli stond ook aan de start van de keirin, maar hij werd zaterdag al verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij was veroordeeld tot de herkansingen en redde het niet in zijn sterk bezette heat.