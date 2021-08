Harrie Lavreysen is er zondag niet in geslaagd om zijn hattrick aan gouden olympische medailles te voltooien. De 24-jarige Nederlander moest op de keirin genoegen nemen met brons. Jason Kenny pakte voor de zevende keer in zijn loopbaan goud en werd zo de meest succesvolle Britse olympiër aller tijden.

Lavreysen had geen antwoord op een vroege versnelling van Kenny, die daarmee alle vijf zijn tegenstanders verraste. De regerend wereldkampioen ging als tweede de slotronde in, maar werd vlak voor de finish nog ingehaald door Azizulhasni Awang uit Maleisië.

Met zijn derde plek slaagde Lavreysen er dus niet in om 'Harries hattrick' te voltooien. Eerder dit toernooi pakte hij al wel olympisch goud op de teamsprint en op de individuele sprint.

De 33-jarige Kenny is met zeven gouden medailles nu de succesvolste Britse olympiër aller tijden. Hij deelde dat record voor de finale van de keirin nog met Chris Hoy, die in zijn loopbaan tot zes gouden medailles kwam.

Lavreysen beleefde moeizame dag op de keirin

Lavreysen beleefde sowieso al een moeizame dag op de keirin. In de kwartfinales eindigde hij als vierde en in de halve finales was een derde plek ook maar net genoeg om een plaats in de eindstrijd veilig te stellen.

Matthijs Büchli stond ook aan de start van de keirin, maar hij werd zaterdag al verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij was veroordeeld tot de herkansingen en redde het niet in zijn sterk bezette heat.

De bronzen medaille voor Lavreysen was alweer de 35e medaille voor Nederland op de Olympische Spelen in Tokio. Het record van Sydney (25 medailles) was al ruimschoots verbroken. Het baanwielrennen was een van de laatste onderdelen op de Spelen, die later op zondag worden afgesloten.