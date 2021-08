Kirsten Wild heeft zichzelf zondag op het olympische omnium een slechte dienst bewezen door als elfde te eindigen op de afvalkoers. De Nederlandse zakte daardoor naar de vijfde plek in het algemeen klassement, met alleen nog de puntenkoers te gaan.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 38-jarige Wild raakte halverwege de afvalkoers ingesloten, kwam als laatste over de streep en viel daardoor al relatief snel af. In het klassement heeft de Twentse (90 punten) nu dertig punten achterstand op de Amerikaanse leidster Jennifer Valente (110 punten). De Japanse Yumi Kajihara (108 punten) staat tweede en Anita Yvonne Stenberg (94 punten) uit Noorwegen bezet de derde plek.

Wild stond voorafgaand aan de afvalrace nog op de tweede plek. Ze was het toernooi begonnen met een vijfde plek op de scratch en een tweede plek op de temporace.

De slotfase van het eerste onderdeel, de scratch, werd ontsierd door een massale valpartij. Vlak voor het ingaan van de laatste van dertig rondes ging bijna de helft van het deelnemersveld van 21 rensters onderuit.

Titelverdedigster Laura Kenny uit Groot-Brittannië hoorde bij de negen renster die niet finishten. Na drie onderdelen staat Kenny negende. Ook de voorzitter van de jury, die vlak naast de baan stond, kon de valpartij niet ontwijken en moest op een brancard worden weggedragen.

Later op zondag, de slotdag van de Spelen, volgt nog de puntenkoers. De renster met de meeste punten in het klassement na vier onderdelen is de nieuwe olympisch kampioene omnium.

Het olympische omnium begon met een flinke valpartij op de scratch. Het olympische omnium begon met een flinke valpartij op de scratch. Foto: ANP

Format van omnium flink veranderd

De 38-jarige Wild, die bezig is aan haar laatste jaar als renster, eindigde bij de Spelen van 2012 en 2016 als zesde op het omnium, maar sindsdien is het format flink veranderd. Er zijn nog maar vier in plaats van zes onderdelen en dat ligt Wild een stuk beter. Ze werd in 2018 en 2019 Europees én wereldkampioen.

Wild eindigde vrijdag samen met Amy Pieters als vierde op de olympische koppelkoers, nadat Wild in het eerste deel van de koers onderuitging. De Nederlandse hield geen ernstige blessures over aan die val.