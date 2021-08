Kirsten Wild heeft zondag bij het omnium op de Olympische Spelen een bronzen medaille veroverd. De 38-jarige Nederlandse klom na een sterk optreden in de puntenkoers naar de derde plaats in het eindklassement.

Wild begon als vijfde aan de puntenkoers en slaagde er dankzij een aantal sterke sprints in om nog twee plaatsen goed te maken. Met 108 punten eindigde ze als derde. Het goud ging, ondanks een val, naar de Amerikaanse Jennifer Valente (124 punten). Yumi Kajihara (110 punten) uit Japan pakte het zilver.

Voor Wild is haar bronzen plak haar eerste olympische medaille uit haar loopbaan. Ze eindigde bij de Spelen van 2012 en 2016 als zesde op het omnium, dat sindsdien flink is veranderd. Er zijn nog maar vier in plaats van zes onderdelen en dat ligt Wild een stuk beter. Ze werd in 2018 en 2019 Europees én wereldkampioen.

Wild, die bezig is aan haar laatste jaar als renster, eindigde vrijdag samen met Amy Pieters als vierde op de olympische koppelkoers, nadat Wild in het eerste deel van de koers onderuitging. De Nederlandse hield geen ernstige blessures over aan die val en slaagde er twee dagen later dus in om een medaille te pakken.

Kirsten Wild bleef maar net uit het gedrang bij een flinke valpartij tijdens het onderdeel scratch. Kirsten Wild bleef maar net uit het gedrang bij een flinke valpartij tijdens het onderdeel scratch. Foto: ANP

Wild ziet goud uit zicht raken na afvalkoers

Wild was het omnium goed begonnen. Bij de scratch bleef ze uit het gedrang bij een flinke valpartij en eindigde ze als vijfde. De temporace besloot Wild als tweede, waarna ze ook tweede in het algemeen klassement stond.

Bij de afvalkoers ging het echter mis voor Wild, die zich halverwege liet verrassen. Wild raakte ingesloten en was niet in staat om zich uit die positie te werken. Ze eindigde als elfde, waardoor ze als vijfde moest beginnen aan de afsluitende puntenkoers.

In de puntenkoers kwamen zowel winnares Valente als nummer twee Kajihara ten val, maar beiden hadden al te veel punten gepakt om hun posities kwijt te raken. Wild slaagde erin om de Deense Amalie Dideriksen (vierde) en de Noorse Anita Stenberg (vijfde) achter zich te houden en stelde zo haar derde plek veilig.

De bronzen medaille voor Wild was alweer de 36e en laatste medaille voor Nederland op de Olympische Spelen in Tokio. Het record van Sydney (25 medailles) was al ruimschoots verbroken. Later op zondag is de sluitingsceremonie.