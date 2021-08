Abdi Nageeye hield zondag bij zijn zilveren wedstrijd op de olympische marathon in de slotmeters bewust in om zijn trainingspartner en vriend Bashir Abdi aan een medaille te helpen. De Belg ging in het kielzog mee van Nageeye en veroverde brons.

"Toen ik het bord zag van de 39 kilometer dacht ik: dat kan nog helemaal niet", aldus Nageeye voor de camera van Sporza. "Ik voelde me heel goed, maar zag ook dat Bashir het heel moeilijk had. We zijn teamgenoten en vrienden sinds 2008."

"Ik wachtte op hem en bleef hem aanmoedigen. Toen hij bij mij was, zette ik aan en liet ik mij door hem achtervolgen. Ik ben zo blij voor hem, voor Nederland en België. Dit is ongelooflijk."

De 32-jarige Nageeye is pas de tweede Nederlander die een medaille verovert op de olympische marathon. Bij de Spelen van 1980 liep Gerard Nijboer in het Russische Moskou ook naar de tweede plek.

Het goud ging zondag naar de ongenaakbare wereldrecordhouder Eliud Kipchoge uit Kenia, die zijn olympische titel prolongeerde.

Abdi Nageeye moedigt zijn vriend en teamgenoot Bashir Abdi in de slotmeters van de marathon aan. Foto: AFP

'Moest van mezelf een medaille pakken'

Nageeye kon kort na zijn wedstrijd nog maar amper bevatten dat hij olympisch zilver had veroverd. "Ik besef het gewoon niet, dit is zo bizar", zei de houder van het Nederlands record.

"We liepen zo lang met zo'n grote groep en het was zo chaotisch allemaal. Ik dacht bij mezelf: wacht maar tot 35 kilometer. En inderdaad, toen was de groep al een stuk kleiner. Ik bleef in mezelf geloven, kilometer per kilometer. Van mezelf moest ik een medaille pakken en wat is het mooi dat ik dit samen met Bashir heb kunnen doen."

Met de zilveren medaille van Nageeye besluit Nederland een ijzersterk olympisch atletiektoernooi in stijl. In totaal veroverde Nederland acht atletiekmedailles, waaronder twee keer goud van Sifan Hassan.