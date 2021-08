Baanwielrennen ·

Na de kwartfinales in de sprint voor de vrouwen, zonder Nederlandse inbreng, is het nu de beurt aan Harrie Lavreysen. Hij komt in actie in de eerste van vier kwartfinales in de keirin. Lavreysen is uiteraard al olympisch kampioen in de sprint. Bij de keirin rijden de renners eerste een paar rondes achter een neutrale fiets. Op zo'n drie rondes voor het einde verlaat deze neutrale fiets de baan en barst de strijd echt los.