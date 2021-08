Baanwielrennen ·

In het tweede tussensprintje komt Wild als vierde over de finish, waarmee ze één puntje sprokkelt en op 94 punten staat.. Daarmee loopt ze weer een puntje in op Stenberg, die buiten de top vier eindigt. Het verschil is nog maar een schamel puntje. De top-twee, Valente en Yumi, raken met respectievelijk 115 en 108 punten wel uit zicht.