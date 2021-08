Voor de vrouwen van de 4x400 meter was het even bijzaak dat ze zaterdag als zesde eindigden in de olympische finale in Tokio. Twintig minuten na hun race zagen ze de Nederlandse mannen verrassend zilver pakken op de 4x400 meter met grote euforie tot gevolg.

"Hun medaille voelt als een stukje van ons. We zijn vier handen op een buik met die jongens, of hoe je dat ook zegt bij viertallen", zei Lieke Klaver, die met haar teamgenoten vanaf de tribune toekeek bij de race van de mannen. Na de finish vlogen ze er meteen op af. "Ik was zo blij. We zijn een team."

Klaver, Femke Bol, Lisanne de Witte en Laura de Witte trainen op Papendal geregeld met Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela. "Wat mij altijd opvalt bij de mannen is dat ze het gelijk merken als iemand niet gefocust is. Of als iemand naast zijn schoenen loopt", vervolgde Klaver. "En dan roepen ze die gelijk bij zich. Ik vind dat echt bijzonder om te zien. Dat maakt het zo'n sterk team."

Lisanne de Witte ziet dat ook. "Ze kunnen los met elkaar zijn, maar op het moment dat het moet corrigeren ze elkaar. En daarna kunnen ze knallen. Dat hebben ze hier in Tokio laten zien."

Lieke Klaver juicht met Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela. Lieke Klaver juicht met Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela. Foto: Getty Images

'Wij willen dit ook'

Bonevacia, Agard, Van Diepen en Angela klokten in het Olympic Stadium 2.57,18 en verpulverden zo het nationaal record. De Verenigde Staten pakte goud en het brons was voor Botswana.

Met het het zilver stuntten de Nederlandse mannen, al waren de vrouwen minder verrast. "De afgelopen dagen zag ik dat ze echt in een medaille geloofden. De overtuiging was er", vertelde Bol. "Het is een echt team. Met elkaar lopen ze harder dan individueel. Dat is echt bizar."

Ondertussen mochten de Nederlandse vrouwen ook tevreden zijn. Ook zij liepen een nationaal record (3.23,74), maar daarmee kwamen ze niet in de buurt van een medaille. "In de toekomst moet dat anders. Voor nu is dit het hoogst haalbare", zei Lisanne de Witte. "Maar het zilver van de mannen inspireert ons absoluut. Over een paar jaar willen wij dit ook."

Het zilver op de 4x400 was de zevende medaille Nederland bij de atletiek in Tokio, terwijl drie de doelstelling was van de Atletiekunie. In totaal staat Nederland, met nog een dag te gaan in Tokio, op een recordaantal van 33 plakken.