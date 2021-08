Sifan Hassan denkt na haar drie medailles op de Olympische Spelen in Tokio aan de marathon als volgend doel. De 28-jarige Nederlandse wil kijken of ze ook op dat onderdeel kan excelleren, met de Spelen in Parijs in het achterhoofd.

"Het volgende doel is de marathon", zei Hassan zaterdag twee uur na haar gouden 10.000 meter in Tokio. "Ik houd van de pijn van een lange afstand, maar ik heb nog nooit getraind voor een marathon. Dat wil ik gaan doen. Een marathon is niet alleen talent, maar ook hard werken."

Oud-atleet Jos Hermens, die behoort tot het management van Hassan, liet eerder op de dag al doorschemeren dat Hassan over drie jaar in Parijs een gooi wil doen naar een olympische medaille. Een concreet plan voor een eerste marathon is er nog niet.

Hassan heeft in haar loopbaan al alle van afstanden van de 800 meter tot de halve marathon gelopen. Ze heeft onder meer het wereldrecord op de Engels mijl in bezit, de Europese records op 5.000 meter, 10.000 meter en halve marathon en het werelduurrecord.

59 Bekijk hier de machtige eindsprint van Hassan naar haar tweede goud

'Ik ben maar gewoon een mens'

Op haar lijst voor de komende jaren staat ook het lopen van nieuwe wereldrecords. "Maar al loop ik tien wereldrecords, het zal nooit opwegen tegen deze drie medailles van Tokio", zei Hassan, die naast goud op de 10.000 meter ook brons pakte op de 1.500 meter en goud op de 5.000 meter.

De BBC noemde Hassan zaterdag vanwege haar niet eerder vertoonde trilogie zelfs 'The Greatest' van de Spelen in Tokio en daar moest Hassan een beetje om lachen. "Ik ben niet The Greatest, ik ben maar gewoon een mens. Een mens dat haar hart volgt en in zichzelf gelooft. Ieder mens kan meer dan hij denkt, daar ben ik van overtuigd."