De mannen van de 4x400 meter zeggen dat hun vriendschap én de eerlijkheid naar elkaar toe de basis was voor hun zilveren race zaterdag op de Olympische Spelen. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela verrasten in Tokio door met een Nederlands record (2.57,18) als tweede te eindigen achter de Verenigde Staten.

"Wij zijn net een voetbalteam", verklaarde Bonevacia het onverwachte succes. "Individueel zijn we niet de snelsten, maar met een goede coach (de Zwitser Laurent Meuwly, red.) zijn we op ons best. We vertrouwen elkaar en we pushen elkaar. En niemand mag boos worden op de coach, wij voeren zijn plan uit."

Agard, die indruk maakte met de derde splittijd van het hele veld (43,76), benadrukte eveneens de kracht van het team. "Omdat we supergoed bevriend zijn, zijn we ook supergoed. We luisteren naar de coach, maar we durven elkaar ook te corrigeren. Dat doen we omdat we weten dat we elkaar nodig hebben."

Bonevacia: "Ik heb bijvoorbeeld niet elke dag zin om te trainen. Maar als ik dan de energie zie bij de andere jongens, dan weet ik dat ik niet achter kan blijven. Dan geef ik ook alles. En dat heb ik nu ook gedaan."

In de race leek het wel even fout te gaan met startloper Bonevacia, die als enige van het team individueel de 400 meterfinale haalde in Tokio. "Ik viel, maar dat was op het moment dat ik het stokje net had overgegeven. Ik viel daarom met een lach."

Liemarvin Bonevacia valt nadat hij het stokje aan Terrence Agard heeft gegeven. Liemarvin Bonevacia valt nadat hij het stokje aan Terrence Agard heeft gegeven. Foto: Getty Images

'Ik liep met hart en ziel'

Vervolgens was het tweede loper Agard die een aantal lopers inhaalde waardoor Nederland op medaillekoers lag. Agard: "Ik heb met hart en ziel gelopen. Wij allemaal. Wat dat is? Dat je alles op de baan laat en niet een dag later kan zeggen: had ik maar dit gedaan. Ik deed het op instinct en ervaring."

Onder Van Diepen bleef de Nederlandse ploeg vervolgens zicht houden op een plak, waarna Angela het afmaakte door zelfs nog de slotloper van Botswana in de laatste meters te passeren. Eerder deze week was Angela ook slotloper bij de gemengde 4x400 meter en toen werd hij juist gepasseerd waardoor Nederland een medaille misliep.

"Ik heb het gewoon beter gedaan dan toen", besefte Angela. "Er zat veel spanning op, maar ook vertrouwen. En heel veel plezier. Dat is heel belangrijk in deze ploeg."

De 4x400 meter bij de mannen was het slotonderdeel in het olympisch stadion in Tokio. Met de zeven medailles besluit Nederland het atletiektoernooi als zesde op de medaillespiegel, de hoogste eindklassering ooit.