De Nederlandse springruiters sloten een redelijk succesvolle Olympische Spelen zaterdag bijna af met een tweede medaille, maar ondanks een sterke invalbeurt van Harrie Smolders werd het zaterdag de ondankbare vierde plek in de finale van de landenwedstrijd.

Maikel van der Vleuten wist een half uurtje na zijn vijfde en laatste optreden in Tokio even niet zo goed of hij tevreden of teleurgesteld moest terugkijken op zijn Spelen. Woensdag kwam zijn droom uit met brons in de individuele wedstrijd, maar drie dagen later kon hij het als laatste ruiter niet afmaken voor de Nederlandse ploeg.

Bij een foutloze ronde had de 33-jarige Brabander zijn team het brons geschonken, maar Beauville Z tikte er twee balken af, goed voor acht strafpunten. Opgeteld bij de negen strafpunten van Marc Houtzager (op Dante) en de nul strafpunten van Smolders (op Bingo du Parc) kwam het team van bondscoach Rob Ehrens uit op een totaal van zeventien, vijf meer dan nummer drie België.

"Ik vond dat Beauville Z weer heel goed sprong", zei Van der Vleuten. "Na al die rondes voelde hij nog heel fit, de voorbereiding ging heel goed, ik voelde me zelf lekker en het parcours ging volgens plan. Alleen gingen er helaas twee balken af door onverklaarbare fouten."

"We hebben hier echt een superweek gehad met z'n allen, de jongens waren zo gelukkig voor mij toen ik brons won. We wisten dat een medaille er vandaag ook in zat als we onze kop erbij hielden en ik had het mijn ploeggenoten enorm gegund. Als sportman baal ik nu even heel erg van deze vierde plek. Eerder deze week was het net wel en nu net niet."

'Invaller' Harrie Smolders bleef foutloos in de finale. 'Invaller' Harrie Smolders bleef foutloos in de finale. Foto: ANP

Smolders krijgt plek van Greve

De Nederlandse ploeg deed het zaterdag wel een stuk beter dan een dag eerder in de kwalificatie. Van der Vleuten, Houtzager en Willem Greve eindigden als negende en plaatsten zich met de hakken over de sloot voor de finale op het Equestrian Park.

Greve, die op Zypria S met dertien strafpunten de zwakke schakel was, liet na de kwalificatie weten dat zijn merrie niet meer zo fit was, waarna Ehrens besloot om Smolders in te zetten. De 41-jarige ruiter is in Tokio met Bingo du Parc, een relatief onervaren paard dat de hele week nog geen wedstrijd had gesprongen.

Het gokje pakte goed uit, want Smolders en Bingo du Parc bleven foutloos. "Mijn paard gaf de hele week al een heel goed gevoel, dat zag iedereen in ons team ook wel", aldus Smolders. "Maar het was natuurlijk hartstikke lastig om in de moeilijkste wedstrijd voor het eerst in actie te komen. Om dan zo'n proef te rijden, is niet voor veel paarden weggelegd."

Ehrens noemde het optreden van zijn reserve "magistraal" en "typerend voor een echte professional". "Marc en Maikel hebben ook goed gereden, maar we hadden een foutje minder bij hen gehoopt. Dit is de realiteit, een vierde plek. Het is een verdomd zure uitslag, eigenlijk kun je soms nog beter vijfde worden, maar uiteindelijk vlieg ik morgen wel met een fijn gevoel naar huis."