De Japanse honkballers zijn zaterdag voor het eerst in de geschiedenis olympisch kampioen geworden. In de finale was het gastland met 2-0 te sterk voor de Verenigde Staten.

De Japanners hielden de Amerikaanse slagploeg knap in bedwang. Twee runs waren voldoende om het goud in de wacht te slepen. Munetaka Murakami opende met een homerun de score, in de voorlaatste inning tekende Tetsuto Yamada voor de 2-0.

Het honkbal keerde, net als softbal na een afwezigheid van dertien jaar, eenmalig terug op het olympisch programma. Dat gebeurde op voorspraak van Japan, dat als gastland zelf keuzesporten mocht aandragen.

Nederland ontbrak dit jaar voor het eerst sinds 1992 bij het honkbal. Op het olympisch kwalificatietoernooi twee jaar geleden bleek Israël een maatje te groot.

In de wedstrijd om het brons versloeg de Dominicaanse Republiek Zuid-Korea, de laatste kampioen in 2008, met 10-6. Het was voor de Dominicanen de eerste olympische medaille ooit bij een teamsport.

De Amerikaanse waterpolosters nemen een selfie na het winnen van de finale. Foto: ANP

Wel goud voor Amerikaanse waterpolosters

De Amerikaanse waterpolosters pakten in tegenstelling tot de honkballers wel goud. Spanje, dat in de voorronde van Nederland verloor, werd in de finale met 14-5 vernederd.

Het was het derde goud op rij voor de VS, na de successen op de Spelen van 2012 in Londen en vier jaar later in Rio de Janeiro. Bij de Spelen van Peking in 2008 verloren de Amerikaanse vrouwen in de finale van Nederland met 9-8.

Hongarije veroverde in Tokio de bronzen medaille met een overwinning van 11-9 op de Russische ploeg. De Nederlandse waterpolosters sloten de Spelen af op de zesde plaats. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in de wedstrijd om de vijfde plek met 14-7 van Australië.

De Franse handballers werden voor de derde keer olympisch kampioen. Foto: EPA

Franse handballers én volleyballers pakken goud

In het handbal was er voor de derde keer in de geschiedenis olympisch goud voor de Franse mannen. In de finale werd Denemarken met 25-23 verslagen. Frankrijk nam daarmee revanche voor de nederlaag van vijf jaar geleden in Rio Janeiro, toen de Denen te sterk waren in de eindstrijd (28-25). Frankrijk won eerder goud bij de Spelen van 2008 en 2012.

Het brons ging naar Spanje, dat in de troostfinale met 33-31 van Egypte won. Het was al de vierde keer dat de Spanjaarden olympisch handbalbrons veroverden.

Ook in het volleybal was er goud voor de Franse mannen. In de finale werd de Russische ploeg in vijf sets verslagen: 25-23, 25-17, 21-25, 21-25 en 15-12. De wedstrijd duurde in totaal twee uur en een kwartier.

Argentinië veroverde het brons door eerder op de dag het Zuid-Amerikaanse onderonsje met Brazilië te winnen, eveneens met 3-2. De setstanden waren daar 25-23, 20-25, 20-25, 25-17 en 15-13.