Ajax-aanvaller Antony heeft de Braziliaanse voetbalploeg zaterdag met een assist aan de olympische titel geholpen. De Zuid-Amerikaanse formatie was in de finale na verlenging met 2-1 te sterk voor Spanje.

Brazilië, met Antony in de basis, kreeg in de slotfase van de eerste helft de uitgelezen kans op de openingstreffer, nadat Matheus Cunha naar de grond was gegaan in het zestienmetergebied. Richarlison schoot de strafschop echter over.

Vlak voor rust was het wel raak voor de Brazilianen. Cunha vond van dichtbij het doel na een voorzet van Dani Alves. Na iets meer dan een uur bracht Mikel Oyarzabal Spanje op schitterende wijze langszij. De middenvelder volleerde de bal binnen uit een voorzet van Carlos Soler.

In het vervolg van de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin maakte invaller Malcom het beslissende doelpunt. De aanvaller schoot de bal in de verre hoek na een lange pass van Antony.

Brazilië prolongeerde op die manier de olympische titel. Vier jaar geleden werden de 'Goddelijke Kanaries' voor eigen publiek in Rio de Janeiro voor het eerst olympisch kampioen. In 1984, 1988 en 2012 moesten de Brazilianen genoegen nemen met het zilver.

Spanje stond voor de vierde keer in de olympische voetbalfinale. Alleen in 1992 werd het goud veroverd. In 1920 en 2000 moesten de Spanjaarden zich tevredenstellen met het zilver.