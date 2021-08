De Nederlandse estafettemannen hebben zaterdag gestunt met een historische zilveren medaille op de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela bekroonden de eerste Nederlandse finale ooit op de Spelen op het onderdeel met een indrukwekkende tweede plaats.

Nederland liep na de eerste ronde van startloper Bonevacia nog als vijfde, maar dankzij een fraaie ronde van Agard rukte de Oranjeploeg op naar de medailleplaatsen. Van Diepen consolideerde de derde plaats, waarna Angela in de slotmeters Botswana voorbij snelde en Nederland een sensationele zilveren plak bezorgde.

Met een tijd van 2.57,18 minuten verpulverden de Nederlandse mannen het nationale record op de 4x400 meter. Het oude record stond op 2.59,06, die de estafettelopers liepen in de series. Daarin plaatsen ze zich op basis van tijd voor de finale.

Het goud op de 4x400 meter ging naar Amerika, dat bijna anderhalve seconde sneller was dan Nederland. Daarmee voltooiden de Verenigde Staten een historische dubbelslag in Tokio, want een kwartier eerder wonnen de Amerikaanse vrouwen ook al goud op de 4x400 meter. Daarin eindigden de Nederlandse estafettevrouwen als zesde.

Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zijn door het dolle heen als ze Ramsey Angela als tweede over de finish zien komen. Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zijn door het dolle heen als ze Ramsey Angela als tweede over de finish zien komen. Foto: Pro Shots

Zevende atletiekmedaille voor Nederland

De zilveren plak van de estafettelopers is de zevende Nederlandse atletiekmedaille in Tokio en de 33e in totaal voor de Oranje-equipe. Eerder op de dag veroverde Sifan Hassan op de 10.000 meter op indrukwekkende wijze haar tweede olympische titel op deze Spelen, nadat ze op de 5.000 meter ook al de beste was.

Opvallend genoeg is Bonevacia de enige van de vier Nederlandse estafettelopers die in de finale van de individuele 400 meter stond. Daarin kwam de op Curaçao geboren sprinter niet verder dan de achtste en laatste plaats. Van Diepen strandde in de series van de 800 meter, terwijl Agard en Angela alleen voor de estafette naar Tokio waren afgereisd.

De 4x400 meter bij de mannen was het slotonderdeel in het olympisch stadion in Tokio. Met de zeven medailles besluit Nederland het atletiektoernooi als zesde op de medaillespiegel, de hoogste eindklassering ooit.

Verbetering: in een eerste versie van dit artikel stond dat de estafettemannen een bronzen medaille hadden veroverd. Dat is niet juist. De estafettemannen wonnen zilver.