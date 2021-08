Sifan Hassan sloot zaterdag het voor haar zeer succesvolle olympische toernooi af door op magistrale wijze de 10.000 meter te winnen. De 28-jarige atlete, die eerder al goud pakte op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter, verklapte na afloop al het hele olympische toernooi met een blessure te lopen.

"Net voor de heat van de 5.000 meter verrekte ik mijn bovenbeen", blikte ze bij de NOS terug op haar eerste optreden deze Spelen. "Ik had zoveel stress dat ik moest huilen. Ik dacht echt dat ik niet meer zou kunnen lopen."

Toch twijfelde ze er niet aan om haar ambitieuze olympische plannen te wijzigen. "Ik had gezegd dat ik drie afstanden zou gaan lopen en dat moest ik ook waarmaken. Dat heb ik nu gedaan."

Na haar gouden race op de 10.000 meter vochten opluchting en blijdschap om voorrang bij de regerend wereldkampioene op de afstand. "Ik ben zo blij dat het klaar en over is. Het zit er nu op en ik kan eindelijk gewoon gaan slapen."

'Mijn hart was gebroken na bronzen medaille'

Met het winnen van de 10.000 meter spoelde Hassan bovendien de kater weg van het mislopen van goud op de 1.500 meter. Vrijdag liet haar eindschot haar een beetje in de steek en moest ze genoegen nemen met 'slechts' brons.

"Mijn hart was gebroken na die bronzen medaille. Dat was niet wat ik wilde. Als ik de race van vandaag niet had gewonnen, had ik mezelf dat niet vergeven. Al denk ik dat ik vandaag niet zo diep had kunnen gaan als ik gisteren al goud had gepakt."

Dat ze Tokio met drie medailles verlaat, maakt haar bovenal trots. "Normaal duurt het twaalf jaar om zoveel medailles te winnen. Ik doe het op één Olympische Spelen. Ik ben zo blij en dankbaar, ik heb er geen woorden voor."