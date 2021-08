Sifan Hassan heeft zaterdag met haar gouden medaille op de 10.000 meter een unieke trilogie voltooid. Ze is de eerste atlete die tijdens dezelfde Olympische Spelen eremetaal pakt op zowel de 1.500, 5.000 als de 10.000 meter.

Hassan was sowieso pas de eerste atlete die het aandurfde de drie langste afstanden op de baan te combineren. Voor het fraaie slotakkoord van zaterdag op de 10.000 meter pakte ze al goud op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter.

Ze schaart zich daarmee in een illuster rijtje Nederlandse sporters met minimaal drie medailles tijdens hetzelfde olympische toernooi. Alleen Rie Mastenbroek (1936), Fanny Blankers-Koen (1948), Leontien van Moorsel (2000), Inge de Bruijn (2000 en 2004), Pieter van den Hoogenband (2000 en 2004) en Ranomi Kromowidjojo (2012) gingen haar voor.

Ook baanwielrenner Harrie Lavreysen zou zich daar nog bij kunnen voegen. De olympisch kampioen op de teamsprint en individuele sprint moet dan zondag wel de keirin winnen.

Anky van Grunsven veroverde in haar loopbaan een recordaantal van negen medailles. De amazone won echter nooit drie medailles op dezelfde Spelen.

In de atletiek was alleen Blankers-Koen nog succesvoller dan Hassan. De in 2004 overleden atletieklegende won vier keer goud op de Spelen van Londen in 1948.

Sifan Hassan wint na een indrukwekkende eindsprint de 10.000 meter. Sifan Hassan wint na een indrukwekkende eindsprint de 10.000 meter. Foto: AFP

Hassan pakte al twee wereldtitels

De 28-jarige Hassan had tot aan deze Spelen nog nooit een olympische medaille gepakt. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro werd ze vijfde op de 1.500 meter en sneuvelde ze op de 800 meter al in de series.

Op de WK van 2019 in Doha liet ze zien ook op het hoogste podium om te kunnen gaan met de druk. Ze kroonde zich tot wereldkampioene op zowel de 1.500 meter als de 10.000 meter.

In juni toonde Hassan aan in topvorm te zijn door bij de FBK Games het wereldrecord te lopen op de 10.000 meter. Dat verloor ze echter een dag later aan de Ethiopische Letesenbet Gidey, die ze zondag in de olympische finale naar het brons verwees.