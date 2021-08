De Nederlandse estafettevrouwen hebben zaterdag geen medaille weten te veroveren op de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Met Lieke Klaver, Lisanne en Laura de Witte en Femke Bol eindigde de ploeg in een voor Nederland historische finale als zesde.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Startloopster Klaver kende een niet al te beste start, waardoor Nederland na de eerste ronde als laatste liep. Lisanne de Witte dichtte het gat en gaf als zevende het stokje over aan haar zus Laura, maar zij wist geen plek op te schuiven in de estafetterace. Slotloopster Bol leidde Nederland dankzij een imponerende ronde naar de zesde plaats. De 3.23,74 betekende een nieuw nationaal record.

Het goud op de 4x400 meter ging naar Amerika, dat de race vanaf het begin domineerde en nummer twee Polen op de streep ruim vier seconden voor bleef. De Verenigde Staten bleven slechts één seconde boven het wereldrecord. Dankzij een ferme eindsprint snelde Jamaica naar het brons.

Door de olympische titel op de estafette mag Allyson Felix zich de succesvolste Amerikaanse atlete aller tijden noemen. De gouden plak was alweer de elfde olympische medaille voor de 35-jarige sprintster. In Tokio greep ze ook nog brons op de 400 meter. Zeventien jaar geleden won ze in Athene haar eerste olympische medaille door tweede te worden op de 200 meter.

Het was voor het eerst dat de Nederlandse estafettevrouwen zich hadden geplaatst voor de finale op de Olympische Spelen. De discipline is sinds 1972 olympisch bij de vrouwen. Op de wereldkampioenschappen van 2019 in Doha bereikten ze voor het eerst een finale op mondiaal niveau.