De Nederlandse springruiters zijn er zaterdag bij de Olympische Spelen in Tokio net niet in geslaagd om een medaille te veroveren in de landenwedstrijd. Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Harrie Smolders eindigden als vierde. Jessica Springsteen, de dochter van zanger Bruce Springsteen, pakte het zilver met de Verenigde Staten.

Houtzager begon met zijn paard Dante met een ronde van negen strafpunten, waardoor Nederland na de eerste omloop zevende stond. Vervolgens legde Smolders met zijn paard Bingo du Parc een uitstekende ronde af. Hij bleef foutloos en precies binnen de tijd.

Smolders kwam vrijdag niet in actie in de kwalificatie, waarin Nederland als negende eindigde. Hij nam zaterdag na overleg tussen bondscoach Rob Ehrens en de ruiters de plaats in van Willem Greve, die in de kwalificatie dertien strafpunten liet noteren. Door de sterke ronde van Smolders steeg Nederland na de tweede run naar de vijfde plaats.

Bij de derde omloop raakte Van der Vleuten twee hindernissen met zijn paard Beauville Z, waardoor Nederland met zeventien strafpunten als vierde eindigde. De achterstand op nummer drie België was vijf strafpunten.

Jessica Springsteen moest met de Verenigde Staten na een barrage genoegen nemen met het zilver. Foto: EPA

Dochter Bruce Springsteen grijpt net naast goud

In de strijd om het goud moest er een barrage aan te pas komen, omdat Zweden en de Verenigde Staten in de reguliere wedstrijd beide acht strafpunten lieten noteren.

In de bloedstollende barrage bleven alle ruiters, onder wie Springsteen, foutloos. Zweden was met Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson en Peder Fredricsson 1,3 seconde sneller en veroverde hierdoor het goud.

Van der Vleuten pakte woensdag nog verrassend brons bij het individuele springen. Daarmee bezorgde hij Nederland de eerste olympische medaille in het individuele springen sinds 2012. Toen greep Gerco Schröder zilver.

Nederland greep op diezelfde Spelen in Londen zilver in de landenwedstrijd, de laatste Nederlandse medaille bij het springen. In 1992 veroverde Nederland met Jos Lansink, Piet Raijmakers, Bert Romp en Jan Tops de enige Nederlandse olympische titel op dit onderdeel.