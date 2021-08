Sifan Hassan heeft zaterdag op imponerende wijze de olympische titel op de 10.000 meter veroverd. De Nederlandse troefde in de slotfase van de finale haar grootste concurrenten Letesenbet Gidey en Kalkidan Gezahegne af en stelde haar tweede gouden medaille veilig in Tokio.

Door haar succes op de langste afstand staat de 28-jarige Hassan nu op drie olympische medailles. De regerend wereldkampioene op de 10.000 meter veroverde eerder goud op de 5 kilometer en brons op de 1.500 meter. Ze is de eerste atlete ooit die de drie afstanden combineerde op de Spelen.

Hassan begon de finale van de 10.000 meter zoals gewoonlijk in de achterhoede en schoof langzaam maar zeker op naar de koplopers. In de slotfase bleef de geboren Ethiopische alleen over met de Bahreinse Gezahegne en de Ethiopische Gidey, die het grootste gedeelte van de race op kop liep.

Hassan schudde haar twee medekoplopers in de laatste bocht met een fraaie eindspurt van zich af en liep op indrukwekkende wijze naar het goud in 29.55,32. Gezahegne had meer energie over dan Gidey en pakte het zilver in 29.56,18.

Een kleine vijf seconden na Hassan kwam wereldrecordhoudster Gidey als derde over de finish. Het gat van de medaillewinnaressen met de rest van het veld was groot; de Keniaanse Hellen Obiri, op de 5.000 meter goed voor zilver, werd vierde in 30.24,27.

Sifan Hassan eindigt de Olympische Spelen met drie medailles. Sifan Hassan eindigt de Olympische Spelen met drie medailles. Foto: AFP

Krumins haakt halverwege af in finale

Met Susan Krumins deed er nog een Nederlandse mee aan de finale van de 10.000 meter, maar zij haakte halverwege af. De 35-jarige Nijmeegse kampte in de aanloop naar de Spelen met een achillespeesblessure.

Door de tweede olympische titel van Hassan staat Nederland in Tokio op zes atletiekmedailles. Het andere succes kwam van Anouk Vetter (zilver) en Emma Oosterwegel (brons) op de zevenkamp en van Femke Bol op de 400 meter horden (brons).

Hassan treedt met haar drie olympische medailles in de voetsporen van Rie Mastenbroek (1936), Fanny Blankers-Koen (1948), Leontien van Moorsel (2000), Inge de Bruijn (2000 en 2004), Pieter van den Hoogenband (2000 en 2004) en Ranomi Kromowidjojo (2012), die ook allemaal drie olympische plakken op één Spelen pakten.

Vanwege haar uitstekende prestaties in Japan krijgt Hassan de eer om zondag tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen de Nederlandse vlag te dragen. "Zij laat zien dat ze gewoon de allerbeste is. Dat inspireert velen ter wereld, waaronder ook de rest van 'TeamNL'", zei chef de mission Pieter van den Hoogenband daarover.