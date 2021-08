Matthijs Büchli baalt stevig van zijn uitschakeling in de eerste ronde van de keirin bij de Olympische Spelen. De baanwielrenner kon zich ook niet vinden in het besluit van de jury om hem terug te zetten naar de herkansingen.

"Ik had alles erin gelegd en was blij dat ik door was", vertelde de 28-jarige Büchli. "Maar na acht minuten werd ik teruggezet - onterecht, volgens mij - en moest ik vrijwel meteen weer de baan op voor de herkansingen."

Büchli leek zich aanvankelijk rechtstreeks voor de kwartfinales te plaatsen. Bij de herstart van zijn heat in de eerste ronde - de eerste race werd stilgelegd na een valpartij - kwam hij veilig als tweede over de streep. De Noord-Hollander kreeg echter voor de tweede keer een waarschuwing omdat hij te vroeg naar binnen zou hebben gestuurd en werd teruggezet naar de herkansingen.

Daarin had Büchli het niet getroffen met sterke tegenstanders als regerend olympisch kampioen Jason Kenny, Stefan Bötticher en Mateusz Rudyk, want alleen de eerste twee plaatsten zich voor de kwartfinales. De Nederlander werd achter Kenny en Bötticher derde en was daardoor uitgeschakeld. "Dit is een gemiste kans", baalde hij.

De vroege uitschakeling op de keirin was een fikse domper voor Büchli. Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro veroverde hij nog zilver op dit onderdeel en op de WK van 2019 pakte hij het goud.

In Japan maakte Büchli deel uit van de Nederlandse ploeg die olympisch kampioen op de teamsprint werd, maar zaterdag ging het op de keirin dus meteen mis voor de sprinter uit Santpoort. "Terwijl ik de benen had. Ik ben nog nooit zo goed geweest", baalde hij.