Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn er niet in geslaagd om een medaille te pakken bij de koppelkoers op de Olympische Spelen. Het Nederlandse duo bleef zaterdag in het Izu Velodrome steken op de vijfde plaats.

Van Schip en Havik begonnen goed en deden halverwege nog volop mee om een plaats bij de beste drie. In het tweede deel pakten ze echter amper punten en raakte het podium uit zicht.

Het goud in de koppelkoers ging naar de Denen Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv, die vorige maand nog de Tour de France reed. Ze pakten bij de in totaal twintig sprints 43 punten.

Groot-Brittannië verzamelde met Ethan Hayter en Matthew Walls veertig punten. Benjamin Thomas en Donavan Grondin kwamen tot hetzelfde puntentotaal, maar eindigden achter de Britten in de laatste sprint.

Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv wonnen namens Denemarken goud. Foto: ANP

'Niemand gaf een stuiver voor ons'

Van Schip en Havik pakten alleen bij de vierde sprint het maximale aantal van vijf punten. De goede start kreeg geen vervolg, want bij de laatste tien sprints werden nog maar drie puntjes gesprokkeld.

"Dit was het voor nu. Meer zat er niet in en misschien moeten we wel trots zijn", keek Havik terug. "Iedereen reed superhard. We moeten nog een paar jaar door en vergeet niet: twee jaar geleden gaf niemand een stuiver voor ons."

Van Schip viel ook donderdag bij het omnium al naast het podium. Hij moest toen genoegen nemen met de zesde plaats, hoewel hij vlak voor de afsluitende puntenkoers nog tweede stond.

Havik kwam in het openingsweekend van de Spelen al in actie in de wegwedstrijd. Omdat Nederland besloot een extra baanrenner mee te nemen naar Tokio, mocht Havik daar als gelegenheidsrenner starten naast Bauke Mollema, Tom Dumoulin, Dylan van Baarle en Wilco Kelderman.