Laurine van Riessen ligt nog altijd in het ziekenhuis in het Japanse Izunokuni. De baanwielrenster moet daar voorlopig nog ter observatie blijven en zal daarom maandag niet met de rest van de olympische ploeg terug naar Nederland reizen.

Volgens NOC*NSF heeft Van Riessen nog veel pijn, maar gaat het verder naar omstandigheden goed met haar. De teamarts is dagelijks bij haar en houdt de medische situatie goed in de gaten.

De 33-jarige Van Riessen kwam donderdag zwaar ten val op de keirin tijdens de Olympische Spelen. Daarbij liep ze onder meer gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen op.

Bondscoach Hugo Haak liet weten dat het team in gedachten bij Van Riessen is. "We denken veel aan haar en het team heeft ook regelmatig contact met haar", aldus Haak. "Ze volgt vanuit het ziekenhuis alle races en prestaties op de voet. We weten dat Laurine een vechter is. Dat sterkt ons in de gedachte dat ze er snel weer bovenop komt."

Van Riessen meldde vrijdag zelf al dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. "Ik ben blij dat het nu weer oké is. Het had nog veel erger kunnen zijn. Het is alleen de pijn van het missen van de wedstrijd en van de blessures."

De Leidse kon in Tokio een bijzondere medaille winnen. Ze had de eerste Nederlandse atleet kunnen worden die op zowel de Winterspelen als de Zomerspelen een medaille wist te veroveren. Ze pakte tijdens de Winterspelen van 2010 het brons op de 1.000 meter schaatsen.

Behalve op de keirin kwam Van Riessen in Tokio ook in actie op de teamsprint. Ze slaagde er met Shanne Braspennincx net niet in om een medaille te halen: de strijd om het brons ging verloren.