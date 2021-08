Matthijs Büchli is zaterdag verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de olympische keirin. De Nederlander was veroordeeld tot de herkansingen en redde het niet in een sterk bezette heat. Harrie Lavreysen plaatste zich wel voor de kwartfinales.

De 28-jarige Büchli leek zich aanvankelijk rechtstreeks voor de kwartfinales te plaatsen. Bij de herstart van zijn heat in de eerste ronde - de eerste race werd stilgelegd na een valpartij - kwam hij veilig als tweede over de streep. De Noord-Hollander kreeg echter voor de tweede keer een waarschuwing omdat hij te vroeg naar binnen zou hebben gestuurd en werd teruggezet naar de herkansingen.

Daarin had Büchli het niet getroffen met sterke tegenstanders als regerend olympisch kampioen Jason Kenny, Stefan Boetticher en Mateusz Rudyk, want alleen de eerste twee plaatsten zich voor de kwartfinales. De geboren Haarlemmer kwam achter Kenny en Boetticher als derde over de finish en is uitgeschakeld.

De vroege aftocht op de keirin is een forse domper voor Büchli. Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakte de geboren Haarlemmer nog zilver en op de wereldkampioenschappen van 2019 veroverde hij goud. Büchli heeft ook twee bronzen WK-plakken op zijn erelijst staan.

De 24-jarige Lavreysen, die na olympisch goud op de teamsprint en de individuele sprint op de keirin voor 'Harries hattrick' hoopt te zorgen, ging niet bepaald voortvarend van start. Hij was net als Büchli veroordeeld tot de herkansingen, maar kwam daarin wel overtuigend als eerste over de finish.

Lavreysen is de regerend wereldkampioen op de keirin. De kwartfinales, de halve finales en de finale van die discipline worden in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) afgewerkt.