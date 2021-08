De Amerikaanse basketballers kregen de afgelopen weken heel veel kritiek in eigen land na een paar zeldzame nederlagen in de aanloop naar en tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Daarom was de vreugde zaterdag na de gewonnen finale tegen Frankrijk (87-82) extra groot bij coach Gregg Popovich en zijn NBA-sterren.

Hij had bijna vijftig jaar op dit moment gewacht en dus is het Popovich vergeven dat hij op de persconferentie na de spannende eindstrijd in de Saitama Super Arena met zijn kenmerkende droge humor even zijn gelijk haalde.

"Flink wat mensen in deze zaal hebben aan ons getwijfeld", zei de 72-jarige coach met een grote glimlach tegen de aanwezige Amerikaanse journalisten. "Dat deze ploeg zich onder heel moeilijke omstandigheden zo snel en goed heeft ontwikkeld, maakt deze gouden medaille nog specialer."

'Pop', zoals iedereen in de Verenigde Staten hem noemt, is een basketballegende door zijn vijf NBA-kampioenschappen met San Antonio Spurs, maar de zo gewenste olympische titel ontbrak nog op zijn indrukwekkende erelijst.

Popovich viel in 1972, toen hij student was aan de United States Air Force Academy, tot zijn grote teleurstelling af voor de Amerikaanse selectie voor de Spelen van München. En in 2004 was hij assistent-coach bij de misschien wel grootste schandvlek uit de Amerikaanse basketbalgeschiedenis. Een team met NBA-sterren als Allan Iverson, Tim Duncan en een heel jonge LeBron James eindigde in Athene slechts als derde, na een nederlaag tegen Argentinië in de halve finales.

"Ik ben zo blij voor 'Pop'", zei assistent-coach Steve Kerr, die in het verleden onder Popovich speelde bij de Spurs en tegenwoordig heel succesvol hoofdcoach is bij Golden State Warriors. "'Pop' is misschien al vijftig jaar bezig met deze olympische titel en zeker de afgelopen vijf jaar heeft hij hier continu aan gedacht. Het geeft mij als zijn vriend heel veel voldoening om hem hier goud te zien winnen."

Gregg Popovich (tweede van rechts) viert het goud met zijn technische staf. Gregg Popovich (tweede van rechts) viert het goud met zijn technische staf. Foto: Pro Shots

Rommelige voorbereiding met meerdere nederlagen

Sinds de NBA in 1992 zijn spelers toestond om mee te doen aan de Olympische Spelen, wordt de Amerikaanse ploeg geacht al zijn wedstrijden te winnen. 'Team USA', met supersterren als Kevin Durant, Damian Lillard en Devin Booker in de selectie, was voor het toernooi in Tokio ook weer de grote favoriet, maar de weg naar goud verliep zeer hobbelig.

Drie sleutelspelers - Booker, Jrue Holiday en Khris Middleton - speelden met hun ploeg in de NBA-finale, die pas vijf dagen voor de eerste olympische wedstrijd klaar was. Bovendien moest Bradley Beal, de nummer twee op de topscorerslijst van het afgelopen NBA-seizoen, zich vlak voor de Spelen afmelden vanwege een coronabesmetting.

De rommelige voorbereiding zorgde voor verrassende nederlagen tegen Nigeria en Australië in oefenduels twee weken voor de Spelen. En in de eerste wedstrijd in Japan ging de VS onderuit tegen Frankrijk (83-76), de eerste olympische nederlaag voor 'Team USA' sinds 2004. Daarna volgden vijf zeges, met als hoogtepunt de revanche op de Fransen in de finale.

"Dit is het grootste succes uit mijn carrière", aldus forward Draymond Green, die met de Warriors drie keer NBA-kampioen werd en in 2016 ook al olympisch goud won. "Er waren heel veel mensen die dachten dat we hier geen goud gingen winnen", zei aanvoerder en topscorer Durant. "Dat maakt deze reis met dit speciale team zo bijzonder. We hebben een band voor het leven opgebouwd."

Popovich wilde het olympisch goud niet vergelijken met de andere successen uit zijn carrière. "Maar ik weet wel dat ik nog nooit zo'n grote verantwoordelijkheid heb gevoeld. Jarenlang heb ik elke dag gevoeld dat ik goud moest winnen voor mijn land. Daarom kijk ik er nu naar uit om naar het hotel te gaan en daar een drankje te nemen. Of misschien twee."