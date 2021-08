Baanwielrenster Shanne Braspennincx is er zaterdag op de Olympische Spelen niet in geslaagd de halve finales van het sprinttoernooi te bereiken. De kersverse olympisch kampioene op de keirin dolf het onderspit tegen de Duitse Emma Hinze.

De dertigjarige Braspennincx verloor de eerste race in de kwartfinales al duidelijk van de zeven jaar jongere Hinze. Ook in de tweede sessie kwam ze er niet aan te pas tegen de regerend wereldkampioene, waardoor de strijd na twee races al was beslecht. Vanaf de kwartfinales geldt het best-of-threeprincipe.

Eerder op zaterdag rekende Braspennincx in de achtste finales nog af met de Oekraïense Olena Starikova. Vrijdag wist ze in de eerste twee rondes zonder veel problemen de Chinese Bao Shanju en dier landgenote Zhong Tianshi te verslaan.

De sprint is niet het sterkste onderdeel van Braspennincx, want ze won op die discipline nog nooit een medaille bij een internationaal titeltoernooi. De in België geboren Nederlandse maakte donderdag nog indruk door op de keirin goud te veroveren, waardoor ze de Spelen met een goed gevoel kan verlaten.

Braspennincx is de enige Nederlandse die meedeed aan de sprint. Laurine van Riessen zou ook in actie komen, maar de Zuid-Hollandse kwam donderdag hard ten val in de kwartfinales van de keirin en brak daarbij zes ribben en haar sleutelbeen. Ook was een van haar longen gekneusd en werd er een kleine bloeding in haar hoofd geconstateerd.

Bij de mannen zit het sprinttoernooi er al op. Harrie Lavreysen veroverde vrijdag de olympische titel door Jeffrey Hoogland in een spannende finale te verslaan. Het sprinttoernooi bij de vrouwen wordt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) afgerond met de halve finales en de finale.

