Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft zaterdag op de Olympische Spelen de kwartfinales van het sprinttoernooi bereikt. De kersverse olympisch kampioene op de keirin rekende af met de Oekraïense Olena Starikova. Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen zijn op de keirin veroordeeld tot de herkansingen.

De dertigjarige Braspennincx reed het grootste gedeelte van de race achter Starikova, maar had in de laatste meters genoeg energie over om als eerste over de streep te komen. Vrijdag overleefde Braspennincx al de eerste twee rondes door de Chinese Bao Shanju en dier landgenote Zhong Tianshi af te troeven.

De sprint is normaal gesproken niet het sterkste onderdeel van Braspennincx - ze won nog nooit een medaille op de discipline bij een internationaal titeltoernooi - maar ze is in vorm in Tokio. Braspennincx maakte donderdag indruk door op de keirin goud te veroveren en is ook op de sprint een kandidaat voor de medailles.

De kwartfinales van het sprinttoernooi worden zaterdagochtend nog afgewerkt en vanaf dan geldt het best-of-threeprincipe. De halve eindstrijd en de finale volgen in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd).

Braspennincx is de enige Nederlandse die meedoet aan de sprint. Laurine van Riessen zou ook in actie komen, maar de Zuid-Hollandse kwam donderdag hard ten val in de kwartfinales van de keirin en brak daarbij zes ribben en haar sleutelbeen. Ook was een van haar longen gekneusd en werd er een kleine bloeding in haar hoofd geconstateerd.

Bij de mannen zit het sprinttoernooi er al op. Harrie Lavreysen veroverde vrijdag de olympische titel door Jeffrey Hoogland in een spannende finale te verslaan.