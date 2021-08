Bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpoloploeg had de stoppende internationals Dagmar Genee (32) en Nomi Stomphorst (28) een ander afscheid gegund. Oranje verloor zaterdag ruim van Australië (7-14) en eindigden zo als zesde op de Olympische Spelen. Havenga weet nog niet of hij doorgaat als bondscoach.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Deze twee meiden hebben heel veel betekend voor dit team. Kwalitatief, maar ook wat betreft de balans van de ploeg", zei Havenga na de verloren wedstrijd tegen Australië in Tokio.

"Nomi kwam binnen als klein meisje en gaat nu als volwassen vrouw de deur uit. Voor Dagmar geldt hetzelfde, zij werd uiteindelijk onze captain. Ze hebben persoonlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt en daarmee ook het team. We verliezen twee cultuurdragers, maar goed, zo gaat dat in de topsport."

Nederland liep tegen Australië continu achter de feiten aan. Na het eerste kwart stond Oranje al op een 1-5-achterstand en een kwart later stond het 2-8. In het derde kwart liep Australië uit naar 4-11, een marge die in het laatste kwart niet meer te overbruggen was.

"Voor hen eindigt hier iets, maar er begint ook weer iets anders", vervolgde Havenga over de gesopte internationals. "Dat realiseren ze zich vaak pas later. Nu is iedereen in de ban van het stoppen. Onderschat ook niet hoeveel invloed waterpolo jarenlang heeft gehad op iedere stap die ze in het leven zetten, dat valt nu weg. Er zullen anderen doorschuiven binnen de hiërarchie die hun rol overnemen. Het is moeilijk te zeggen wie, dat is een natuurlijk proces."

Arno Havenga weet nog niet of hij doorgaat als bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. Arno Havenga weet nog niet of hij doorgaat als bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. Foto: Getty Images

Havenga weet nog niet of hij doorgaat als bondscoach

Naast Genee en Stomphorst stopt ook reservekeepster Joanne Koenders (24). De dertigjarige Sabrina van der Sloot, die in 2009 samen met Stomphorst aansloot bij Oranje, gaat vooralsnog wel door.

Bovendien is het nog onzeker of Havenga zelf bondscoach blijft. De 46-jarige Rotterdammer is al ruim vijftien jaar betrokken bij de vrouwenploeg, waarvan de laatste acht jaar als bondscoach. Hij gaat binnenkort in gesprek met technisch directeur André Cats van zwembond KNZB.

"Ik doe dit al heel lang, we hebben veel bereikt en neergezet", aldus Havenga. "De hele cultuur, het programma wat er staat; daar ben ik een groot onderdeel van geweest. Het kan zijn dat ik daar een rol in houd, het kan zijn als coach, maar het kan ook heel goed zijn dat ik iets anders ga doen. De komende weken gaan we evalueren en daarin keuzes maken."

De waterpolosters werden op de Spelen in de kwartfinale uitgeschakeld door Hongarije. In 2008 veroverde Oranje nog de olympische titel bij de Spelen in het Chinese Peking.