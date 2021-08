Anne van Dam heeft het olympisch golftoernooi zaterdag niet met een goed gevoel kunnen afsluiten. De Nederlandse had in de laatste ronde liefst 77 slagen nodig, zes boven par. De olympische titel ging naar de Amerikaanse Nelly Korda.

De 25-jarige Van Dam begon de vierde en laatste dag ijzersterk met birdies op de tiende en elfde hole - ze startte op de tiende hole - maar gaf het daarna uit handen. Met zes bogeys, waarvan vijf op een par 4, en een double bogey op een par 3 eindigde ze op zes boven par. Alleen de Italiaanse Lucrezia Colombotto Rosso deed het slechter (+7).

Door haar teleurstellende slotronde eindigt Van Dam het golftoernooi op de 57e plek met een score van +14 (298 slagen). De olympisch debutant houdt alleen de Argentijnse Magdalena Simmermacher (+16), Colombotto Rosso (+18) en de Noorse Tonje Daffinrud (+25) achter zich in het eindklassement.

In de eerste twee rondes wist Van Dam ook al geen goede indruk te maken, al herstelde ze zich vrijdag met 69 slagen (twee onder par) in de derde ronde. De geboren Arnhemse kende al geen goed seizoen; ze zakte naar de 155e plek op de wereldranglijst en eindigde onderaan bij haar laatste toernooi voor de Spelen.

Top vijf van olympisch golftoernooi 1. Nelly Korda (VS) - 267 slagen (-17)

2. Mone Inami (Jap) - 268 slagen (-16)

3. Lydia Ko (NZ) - 268 slagen (-16)

4. Aditi Ashok (India) - 269 slagen (-15)

T5. Hannah Green (Aus) - 271 slagen (-13)

T5: Emily Kristine Pedersen (Den) - 271 slagen (-13)

57: Anne van Dam - 298 slagen (+14)

Amerikaanse Korda pakt op het nippertje het goud

Het goud in Tokio ging naar de Amerikaanse Korda, de dochter van oud-tennisser Petr Korda. De nummer één van de wereld deed het in de slotronde met een score van twee onder par minder dan de Japanse Mone Inami en de Nieuw-Zeelandse Lydio Ko (ieder -6), maar ze had de voorbije dagen een ruime marge opgebouwd en hield haar naaste belagers achter zich.

Inami en Ko eindigden allebei op een score van 16 onder par en moesten een play-off spelen om te bepalen wie het zilver zou krijgen. De Japanse had op een par 4 een slag minder nodig dan de Nieuw-Zeelandse en eindigde als tweede achter Korda.

De slotronde van het olympisch golftoernooi bij de vrouwen lag nog enige tijd stil vanwege gevaar voor bliksem, maar de ronde kon gewoon worden afgemaakt. De mannen kwamen eerder deze week in actie en daar ging het goud eveneens naar een Amerikaan: Xander Schauffele werd olympisch kampioen.