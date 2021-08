De Amerikaanse basketballers hebben zaterdag bij de Spelen van Tokio voor de zestiende keer olympisch goud gewonnen. De sterren uit de NBA hadden het in de finale wederom niet makkelijk tegen Frankrijk, maar wonnen wel: 87-82.

In het eerste groepsduel van beide ploegen was Frankrijk nog verrassend te sterk voor de Verenigde Staten (83-76). Dat was voor de Amerikanen hun eerste nederlaag op de Olympische Spelen sinds 2004. In de eindstrijd nam 'Team USA' revanche en bezorgde het Frankrijk de eerste nederlaag in Tokio.

Superster Kevin Durant was wederom de topscorer en uitblinker bij Amerika. De 32-jarige aanvoerder maakte 29 punten en is voor de derde keer olympisch kampioen. Daarmee evenaart hij het record van landgenoot Carmelo Anthony.

Voor Gregg Popovich, die geldt als een van de beste Amerikaanse coaches ooit, is het de eerste olympische titel. De 72-jarige Popovich is al sinds 1996 de coach van San Antonio Spurs, waarmee hij vijf keer kampioen werd in de NBA.

Vanaf 1992 mogen NBA-profs meedoen aan de Spelen. Sindsdien greep 'Team USA' alleen in 2004 naast het goud in het mannenbasketbal.

De Franse basketballers veroverden nog nooit olympisch goud. De Europees kampioen van 2013 stond wel twee keer eerder op het podium: zilver in 1948 en in 2000. In Sydney was de VS 21 jaar geleden in de finale met 85-75 te sterk voor de Fransen. Vince Carter, de Amerikaanse topscorer van die eindstrijd (dertien punten), zat zaterdag als commentator in de Saitama Super Arena.

Frankrijk gebruikt voordeel in lengte

'Team USA', dat zaterdag startte met Damian Lillard, Jrue Holiday, Devin Booker, Durant en Bam Adebayo, begon matig aan de finale en stond na een kleine vijf minuten op een 4-10-achterstand. Vervolgens ging Brooklyn Nets-vedette Durant (21 punten in de eerste helft) zich nadrukkelijk met het scoren bemoeien, waardoor de VS na het eerste kwart leidde met 22-18.

Halverwege het tweede kwart was het verschil opgelopen tot dertien (39-26), maar Frankrijk kwam sterk terug. De ploeg van coach Vincent Collet wist dat het met de lange mannen Rudy Gobert (2,16 meter), Vincent Poirier (2,13 meter) en Moustapha Fall (2,18 meter) onder de borden een voordeel had tegen het relatief kleine team van de VS en bracht de achterstand bij rust, mede door dertien punten van Gobert, terug tot vijf: 44-39.

De Fransen mochten zo blijven hopen op een stunt, maar aan het einde van het derde kwart kwam er een dodelijke tussensprint van de VS. Thomas Heurtel, de tweede pointguard van Frankrijk, gaf de bal binnen anderhalve minuut drie keer weg aan de Amerikanen en die profiteerden dankbaar in de fast break. Door een driepunter van Nicolas Batum in de zoemer viel de schade nog mee. Met nog tien minuten te gaan, leidde de ploeg van Popovich met 71-63.

Het bleef daardoor spannend en halverwege het laatste kwart kwam Frankrijk nog bijna op gelijke hoogte (73-70). Door een Franse turnover en twee scores van Lillard was het verschil echter heel snel weer negen (79-70). Ondanks wat slordigheden in de slotminuut kwam de vierde titel op rij voor de VS niet echt meer in gevaar.