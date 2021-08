De Nederlandse marathonloopsters hadden zaterdag behoorlijk last van de hitte op de Spelen. Andrea Deelstra eindigde in de olympische wedstrijd als 44e en Jill Holterman moest genoegen nemen met de 63e plek.

Deelstra ging voor een plek in de top tien en liep het eerste deel van de 42,195 kilometer keurig mee in de eerste groep. "Ik hield me aan mijn raceplan en was echt in vorm", aldus de 36-jarige Drentse.

"Ik dronk goed, koelde goed, ververste zelf steeds het ijs dat ik in mijn pet gooide, totdat ik last kreeg van mijn linkerheup. Ik heb dat eerder gehad in de marathon van Berlijn in 2018 en toen kreeg ik uitvalsverschijnselen. Ik kon twee dingen doen, ermee kappen of een paar keer wandelen en dan die heup een beetje losgooien. Dat laatste heb ik gedaan en voor ik het doorhad, was ik een paar drankposten verder en al op het 36-kilometerpunt."

Omdat ze moest wandelen verspeelde Deelstra naar eigen zeggen zeker vijf minuten. "Trek je die van mijn eindtijd af, dan had ik voor een plek bij de eerste tien kunnen strijden. Dat was een reële doelstelling."

Vanwege de verwachte hitte werd de start van de marathon met een uur vervroegd. De wedstrijd ging om 6.00 uur lokale tijd van start. Het IOC besloot in 2019 al om de marathon te verplaatsen naar de stad Sapporo om aan de ergste zomerhitte van Tokio te ontsnappen. Met ruim 30 graden was het zaterdag in Sapporo, dat 1.000 kilometer ten noorden van Tokio ligt, echter net zo heet als in de Japanse miljoenenstad. De wedstrijd werd gewonnen door de Keniaanse Peres Jepchirchir.

'Het waren idiote omstandigheden'

Holterman liep pas haar derde marathon en had geen ervaring met lopen in de hitte. "Het was heel erg zwaar; 27 graden al bij de start en 77 procent luchtvochtigheid. Ik ben voorzichtig gestart, maar toch had ik nog verval, dus dat geeft wel aan hoe zwaar het was. Het waren idiote omstandigheden", aldus de 29-jarige Holterman.

Holterman begon niet topfit aan de olympische wedstrijd. Ze kreeg in aanloop naar de wedstrijd last van haar achillespezen en had zelfs drie dagen volledige rust genomen.

"Het was een grote uitdaging, ik heb ervan gemaakt wat ik kon en ben blij dat ik de finish heb gehaald en trots op mijn doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid. Ik knoopte steeds een panty met ijsklontjes aan mijn sport-bh voor de verkoeling en dat heeft me zeker geholpen", vervolgde de atlete uit Egmond aan den Hoef.

"De sportcultuur in Nederland is erg gericht op top acht en alles voor de medailles, maar atletiek is zo'n grote sport en de marathon zo sterk bezet. Ik heb hier heel wat goede loopsters zien uitvallen, sommigen gingen bijna knock-out. Als je dan de finish haalt, ben je een bikkel."