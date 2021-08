De Nederlandse waterpolosters zijn zaterdag als zesde geëindigd op de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga ging hard onderuit in de wedstrijd tegen Australië: 7-14.

Nederland liep de volledige wedstrijd achter de feiten aan. Na het eerste kwart stond Oranje al op een 1-5-achterstand en een kwart later stond het 2-8. In het derde kwart liep Australië uit naar 4-11, een marge die in het laatste kwart niet meer te overbruggen was.

Met drie treffers was Simone van de Kraats, niet voor de eerste keer dit toernooi, topscorer namens Oranje. Vivian Sevenich scoorde twee keer, Maud Megens en Sabrina van der Sloot gooiden één keer raak.

De Nederlandse waterpolosters mochten strijden om de vijfde plek dankzij een eclatante zege donderdag op China (13-6). In de strijd om de medailles werd Oranje twee dagen eerder uitgeschakeld in de kwartfinales door Hongarije (11-14).

Daarna was Oranje veroordeeld tot het spelen van play-offs, waarin het dus één keer won en één keer verloor. In 2008 wist Nederland nog de olympische titel te grijpen.