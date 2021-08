Andrea Deelstra en Jill Holterman zijn er zaterdag niet in geslaagd om in de buurt van de medailles te komen op de olympische marathon. Deelstra eindigde als 44e en Holterman kwam als 63e over de finish. Het goud ging in een bloedhete wedstrijd naar de Keniaanse Peres Jepchirchir.

De 27-jarige Jepchirchir had 2:27,20 uur de tijd nodig om het ruim 42 kilometer lange parcours te voltooien. Het zilver was met Brigid Kosgei (2:27,36) ook voor Kenia. De Amerikaanse Molly Seidel (2:27,46) pakte het brons.

De 36-jarige Deelstra liep halverwege nog in de top dertig, maar viel in de tweede fase van de wedstrijd terug. De Drentse gaf 9.45 minuten toe op de winnende tijd van Jepchirchir.

Voor Deelstra was haar 44e plek wel een flinke verbetering van haar resultaat bij haar eerste Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Deelstra finishte toen als zestigste.

De 29-jarige Holterman beleefde in Japan haar olympisch debuut. De Noord-Hollandse gaf ruim achttien minuten toe op de tijd van Jepchirchir. Halverwege liep Holterman nog op de 74e plek, waarna ze in het restant van de wedstrijd nog wat plaatsen wist goed te maken.

De Keniaanse Peres Jepchirchir verovert goud op de olympische marathon. Foto: Getty Images

Marathon werd vervroegd vanwege hitte

Voor Jepchirchir, die in 2020 de marathon van Valencia won in 2:17,16, is het de grootste zege uit haar loopbaan op de marathon. Ze liep in de slotfase weg bij haar landgenote Kosgei, die in 2019 het wereldrecord in de marathon van Chicago op 2.14.04 zette.

Vanwege de verwachte hitte werd de start van de marathon met een uur vervroegd. De wedstrijd ging om 6.00 uur lokale tijd van start. Het IOC besloot in 2019 om de marathon te verplaatsen naar de noordelijke stad Sapporo om aan de ergste zomerhitte van Tokio te ontsnappen. Met 35 graden was het zaterdag in Sapporo echter net zo heet als in Tokio.

Vanwege die hitte kende de olympische marathon ook aardig wat uitvallers. Vijftien atleten haalden de finish niet. In de nacht van zaterdag op zondag staat om 0.00 uur bij de mannen de marathon op het programma. Verwacht wordt dat het dan iets minder warm zal zijn in Sapporo.