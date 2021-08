Sifan Hassan draagt zondag de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie op de Olympische Spelen. De atlete pakte in Tokio goud op de 5.000 meter en veroverde brons op de 1.500 meter. Zaterdag gaat Hassan bovendien nog als een van de favorieten van start op de 10.000 meter.

De 28-jarige Hassan vindt het een hele eer dat Chef de mission Pieter van den Hoogenband haar heeft gevraagd om de vlag te dragen. "Ik heb een heel druk schema deze week en focus me op mijn prestaties. Maar ik kijk er wel echt naar uit om morgenavond met de vlag het stadion in te lopen", aldus Hassan.

"We hebben hier heel mooie prestaties geleverd en het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle sporters van TeamNL."

Het goud van Hassan op de 5.000 meter was het eerste Nederlandse atletiekgoud sinds Ellen van Langen op de Spelen van Barcelona in 1992.

Volgens Van den Hoogenband viel de keuze op Hassan omdat zij "de hele wereld versteld heeft doen staan". "Sifan volgt haar eigen pad en haar prestaties blijven niet onopgemerkt", vertelt Van den Hoogenband.

"Zeker omdat ze zo presteert in een sport waarin mondiaal enorm veel concurrentie is. Zij laat zien dat ze gewoon de allerbeste is. Dat inspireert velen ter wereld waaronder ook de rest van TeamNL."

Bij de openingsceremonie werd de Nederlandse vlag gedragen door Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving. De sluitingsceremonie begint zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd.