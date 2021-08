Dafne Schippers baalt ervan dat vrijdag ook de olympische finale van de 4x100 meter estafette voor haar uitdraaide op een teleurstelling. De 29-jarige sprinter, die op de 200 meter in Tokio de eindstrijd niet haalde, ging in de fout bij de wissel, waardoor Nederland kansloos was voor een medaille.

"Dit is ongelooflijk balen. We waren in vorm, de sfeer was supergoed en dan gebeurt dit", aldus Schippers, die in het Olympic Stadium te vroeg leek te vertrekken.

De tweevoudig wereldkampioen moest het stokje overnemen van Nadine Visser, maar Visser kwam niet tot bij de al gestarte Schippers. "Ik moet nog even rustig op de beelden terugkijken wat er precies misging", zei Schippers.

Donderdag ging het in de series van de 4x100 meter ook al bijna fout. Ook toen startte Schippers vroeg, maar doordat ze gas terugnam kon ze het stokje toch nog overpakken van Visser. "Gister had ik eveneens het gevoel dat Nadine dichterbij was. Nu hoorde ik 'pak' en dacht ik dat ze er al bijna was. Maar blijkbaar was dat niet zo. Dit is zo zonde."

Visser baalde uiteraard ook van het moment. "We hebben supergoed getraind. Het is nu een kwestie van uitzoeken waarom dat er in een wedstrijd niet uitkomt. We wilden hier wat moois laten zien."

Teleurstelling bij Dafne Schippers na de 4x100 meter. Teleurstelling bij Dafne Schippers na de 4x100 meter. Foto: ANP

'Ík was er 100 procent op gebrand'

De finale van de 4x100 meter was de laatste wedstrijd deze Spelen van Schippers en Visser en ook van Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney, die door de foute wissel vrijdag geen wedstrijdmeters maakten. Schippers hoopte haar Spelen op de estafette nog van enige glans te voorzien, na haar teleurstellende optreden op de 200 meter.

"Daar was ik 100 procent op gebrand. Ik had er echt zin in en wilde iets moois laten zien. Maar ja, het begint met het stokje rond laten gaan. Het is niet anders. Ik kwam voor leukere dingen dan dit naar Tokio."

Nederland heeft nog twee estafetteteams die in actie komen op de Spelen. Op de 4x400 meter haalde Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen de eindstrijd. Die finales zijn zaterdag.