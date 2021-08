De Canadese voetbalsters zijn vrijdag voor het eerst in de geschiedenis olympisch kampioen geworden. Nadat de wedstrijd in Yokohama in 1-1 was geëindigd nam Canada de strafschoppen beter dan Zweden, dat daardoor zijn tweede olympische finale op rij verloor.

Stina Blackstenius opende na ruim een half uur de score namens Zweden. Door een benutte strafschop van Jessie Fleming halverwege de tweede helft dwong Canada een verlenging af. Daarin was Zweden meerdere malen dicht bij de beslissing, maar Canada hield stand.

In de strafschoppenserie vervulde de Canadese keeper Stephanie Labbé een heldenrol door drie inzetten te stoppen. Aanvoerder Caroline Seger kon Zweden alsnog aan de titel helpen, maar schoot op een cruciaal moment over. Daarna benutte Julia Grosso namens Canada wel de beslissende penalty.

De Canadese vrouwen, die de voorgaande twee edities brons hadden gewonnen, bereikten in Japan voor het eerst de olympische finale door in de halve finales met 0-1 te winnen van viervoudig olympisch kampioen de Verenigde Staten.

De Amerikanen, die in de kwartfinales Nederland hadden uitgeschakeld, pakten donderdag het brons door in een doelpuntrijke troostfinale Australië met 4-3 te verslaan.

Zweden verloor voor de tweede keer op rij de olympische voetbalfinale bij de vrouwen. Vijf jaar geleden gingen de Scandinaviërs in Rio de Janeiro met 1-2 ten onder in de finale tegen Duitsland. Namens Zweden kwam Blackstenius ook toen tot scoren.