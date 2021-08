Caia van Maasakker kende vrijdag een droomafscheid van het tophockey. De 32-jarige Nederlandse maakte twee goals in de finale van de Olympische Spelen van Tokio (3-1-zege op Argentinië) en leidde Oranje daarmee naar het goud.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Ze kondigde drie maanden geleden, na haar laatste seizoen bij haar club SCHC, al aan dat ze na de Spelen zou stoppen, maar pas vrijdag na haar derde olympische finale stond Van Maasakker zichzelf echt toe om over het einde na te denken.

"Er zijn wel wat emoties langsgekomen", zei de verdediger met een gouden medaille om haar nek. "Al denk ik ook dat het nog niet helemaal doordringt dat het nu voorbij is."

De geboren Haagse kwam in bijna tien jaar tot 212 interlands, 69 interlandgoals, twee wereldtitels, drie Europese titels en nu ook twee olympische titels. De strafcornerspecialiste, die in de eerste zeven wedstrijden in Tokio pas één keer had gescoord, maakte in de eindstrijd tegen Argentinië de 2-0 en de 3-0 en bewaarde zo haar misschien wel belangrijkste treffers in het oranje shirt voor het laatst.

"Ik ben superblij dat die corners, waar ik al die jaren op heb getraind, er vandaag invlogen", aldus Van Maasakker. "Waanzinnig dat ik twee goals maak in mijn laatste duel. Het is echt een onbeschrijflijk mooi gevoel om op deze manier afscheid te nemen. Ja, je kunt wel zeggen dat dit mijn mooiste wedstrijd ooit was."

"Al is dat natuurlijk niet het belangrijkste van vandaag. Het gaat om die olympische titel met het team. We hebben het gewoon weer met elkaar gedaan, dat is zó bijzonder. Elke speelster uit dit team heeft zijn eigen verhaal bij dit goud. Daarom was het fantastisch om samen op het podium te staan en elkaar in de ogen aan te kijken."

Matla opvolger van Van Maasakker

Zoals Van Maasakker de titel van strafcornerspecialist van het Nederlands team geleidelijk overnam van Maartje Paumen, staat er nu met Frédérique Matla ook al een opvolger klaar. De 24-jarige aanvaller werd met negen goals topscorer bij haar eerste Spelen.

"Ik heb heel veel respect voor hoe Caia het de afgelopen jaren gedaan heeft", aldus Matla. "Maar ik vind het vooral ook superknap dat ze vandaag, op het moment dat het écht moest, er twee maakt. Ik hoop dat ik het op een goede manier van haar kan overnemen."

Hoe Van Maasakkers toekomst eruitziet, weet ze zelf ook nog niet. "Ik heb op dit moment echt geen idee wat ik ga doen als ik thuis ben. Het liefst blijf ik zo lang mogelijk met dit team bij elkaar om feest te vieren."