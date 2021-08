Sifan Hassan is tevreden met haar bronzen medaille op 1.500 meter bij de Olympische Spelen. De 28-jarige Nederlandse ging vrijdag voor haar tweede gouden plak in Tokio, maar beseft dat de derde plek het maximaal haalbare was.

"Ik ben hier hartstikke blij mee", zei Hassan enkele minuten na de race. "Ik heb al veel kilometers in de benen en dit was wat er nu inzat."

Nadat ze eerder deze week op overtuigde wijze goud pakte op de 5.000 meter, nam Hassan in de finale van de 1.500 meter meteen het initiatief. "Ik wilde zo de race hard maken, maar het was moeilijk. Ik had veel last van de wind. Ik had geen kracht meer."

Hassan hield haar koppositie tot de laatste ronde vast, maar toen ging de Keniaanse titelfavoriet Faith Kipyegon (goud) haar voorbij, waarna de Britse Laura Muir (zilver) haar ook nog klopte. De eindtijd van Hassan was 3.55,86, terwijl Kipyegon 3.53,11 klokte en Muir 3.54,50.

'Focus gaat nu al op morgen'

De finale van de 1.500 meter was al de vijfde race van Hassan in Tokio. Zaterdag komt ze voor het laatst in actie en dan hoopt ze goud te pakken op de 10.000 meter. Op die afstand is ze, net als op de 1.500 meter, regerend wereldkampioen.

"De focus gaat nu al op morgen. Dat moet ook, want ik ben supermoe. Het waren stressvolle dagen, die me veel energie gekost hebben."

De 10.000 meter begint zaterdag om 12.45 uur (Nederlandse tijd).