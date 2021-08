Sifan Hassan is blij met haar bronzen medaille vrijdag op de olympische 1.500 meter, omdat dat haar motiveert voor haar laatste afstand in Tokio: de 10.000 meter van zaterdag. Bij een tweede gouden medaille was ze niet zo scherp en fit geweest.

"Meteen na de finish was ik niet blij, maar nu ik erover nadenk wel", aldus Hassan, die op de 1.500 meter geklopt werd door de Keniaanse titelfavoriet Faith Kipyegon (goud) en de Britse Laura Muir (zilver).

"Deze bronzen medaille is voor mij net zo mooi als het goud op de 5.000 meter. Als ik hier weer goud had gepakt, had ik de 10.000 meter misschien niet eens afgemaakt. Nu voel ik me fit."

De 28-jarige Nederlandse heeft daar een bijzondere verklaring voor. "Winnen kost mij altijd meer energie dan verliezen. Winst voel ik een week, terwijl ik verlies de volgende dag vergeten ben. Na het goud van de 5.000 meter heb ik bijvoorbeeld slecht geslapen. Nu zal dat niet gebeuren. Dit is precies wat ik nodig heb voor morgen."

33 Kijk hoe Sifan Hassan naar olympisch brons loopt op 1.500 meter

'Ik weet ook niet hoe het komt'

Hassan is zelfs vol vertrouwen voor de 10.000 meter, de afstand waarop ze net als de 1.500 meter regerend wereldkampioene is. "Als ik de 1.500 meter gewonnen had, dan gaf ik mezelf 5 procent kans op goud morgen. Nu is de kans 90 procent dat ik de 10.000 meter win. Verliezen geeft mij energie. Ik weet ook niet hoe dat komt."

Volgens Hassan is er nog een voordeel. Ze heeft tijdens de finale van de 1.500 meter al kunnen wennen aan nieuwe omstandigheden in het Olympic Stadium, waar ze de afgelopen dagen geen last van had. "Ik wilde de race hard maken, maar had moeite met de wind. Daardoor had ik geen kracht meer op het laatst. Als er morgen weer wind is, dan weet ik nu hoe ik daarmee moet omgaan. Ik kan niet meer verrast zijn."

De 10.000 meter begint zaterdag om 12.45 uur (Nederlandse tijd).