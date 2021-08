Nederland is vrijdag door een foute wissel als laatste geëindigd in de finale van de 4x100 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Het ging fout bij de eerste wissel tussen Nadine Visser en Dafne Schippers.

Het goud ging naar Jamaica, dat 41,02 noteerde. De Verenigde Staten veroverden zilver met (41,45) en het brons was voor Groot-Brittannië (41,88).

Namens Nederland stonden Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney opgesteld als derde en vierde loopster, maar zij kwamen door de foute wissel niet in actie.

Donderdag had Nederland zich in 42,81 met veel moeite voor de finale geplaatst. De ploeg werd vijfde in de halve finale en mocht op basis van de tijd door naar de eindstrijd. Daardoor moest Nederland in de ongunstige baan 2 starten.

Bij de mannen ging het voor Nederland op de 4x100 meter ook al mis bij een wissel. Chris Garia en Churandy Martina slaagden er in de halve finale niet in om het stokje over te geven.

De atletes van de VS, Jamaica en Groot-Brittannië vieren hun medailles na de estafette. De atletes van de VS, Jamaica en Groot-Brittannië vieren hun medailles na de estafette. Foto: AFP

Schippers neemt break na Spelen

Voor Schippers was de olympische estafette de laatste wedstrijd voordat ze tijdelijk afstand neemt van de sport. De Utrechtse sprintster stelde op de 200 meter hevig teleur en werd al in de halve finales uitgeschakeld.

Daarna kondigde ze aan na Tokio een break te nemen om het plezier te hervinden en zo hopelijk weer op haar oude niveau terug te kunnen keren.