De Nederlandse springruiters hebben zich vrijdag geplaatst voor de finale van de landenwedstrijd. Willem Greve, Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten noteerden de negende score in de kwalificaties, wat genoeg was voor een plaats in de eindstrijd.

Nederland liep in totaal 26 strafpunten op, waarvan 12 door Greve, 4 door Houtzager en 8 voor Van der Vleuten. Dat was net genoeg om zich bij de beste tien landen te scharen. Nummer elf Egypte noteerde 29 strafpunten. De finale is zaterdag om 12.00 uur.

Bij de landenwedstrijd komen van ieder land drie springruiters in actie in het Equestrian Park in Tokio. Hun strafpunten worden bij elkaar opgeteld, evenals de tijd. Bij het raken van een hindernis worden vier strafpunten toegekend.

Van der Vleuten won woensdag verrassend brons bij het individuele springen. Daarmee bezorgde hij Nederland de eerste olympische medaille in het individuele springen sinds 2012. Toen greep Gerco Schröder zilver.

Nederland greep op diezelfde Spelen in Londen zilver in de landenwedstrijd, de laatste Nederlandse medaille bij het springen. In 1992 veroverde Nederland met Jos Lansink, Piet Raymakers, Bert Romp en Jan Tors de enige Nederlandse olympische titel op dit onderdeel.