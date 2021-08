De Nederlandse estafetteploeg maakte vrijdag indruk door met een Nederlands record de olympische finale te halen van de 4x400 meter, maar dat zorgde slechts voor korte euforie. Jochem Dobber, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela willen zaterdag in de eindstrijd in Tokio meedoen om de medailles en dan zal het beter moeten.

"Dit is wel lekker, meer dan drie seconden van het Nederlands record af", zei Agard enkele minuten na de finish. Het Nederlandse viertal klokte 2.59,06 in het Olympic Stadium. Het oude Nederlands record was 3.02,37, gelopen in 2007.

"Ik ben trots en blij met deze tijd", vervolgde Agard. "Maar ik ben nog blijer met de finaleplaats. Daar ging het om, en we wisten dat een Nederlands record nodig was."

Over het hele veld bezien liep Nederland de zesde tijd. De Verenigde Staten, Botswana, Trinidad en Tobago, Italië en Polen waren sneller. "Om echt mee te doen om de medailles moeten we nog sneller", benadrukte Dobber. "De knop gaat daarom nu al om richting morgen."

Terrence Agard, Ramsey Angela, Jochem Dobber en Tony van Diepen. Terrence Agard, Ramsey Angela, Jochem Dobber en Tony van Diepen. Foto: Pro Shots

Bonevacia krijgt plek in ploeg

De Nederlandse ploeg heeft met Liemarvin Bonevacia nog een belangrijk wapen voor de finale. De 32-jarige Bonevacia is momenteel de beste 400 meterloper van Nederland, zo bewees hij in Tokio door de finale te halen.

Na die eindstrijd donderdag zat Bonevacia er helemaal doorheen. Agard: "Het was wat veel voor Liemarvin om nu weer te lopen, maar zaterdag is hij er zeker bij."

Het is nog niet bekend wie plaats moet maken voor Bonevacia. Angela: "Dat bepalen de coaches. Maar wie het ook wordt, wij zijn oké daarmee. We zijn een team. Een team dat in de finale nog een tandje harder wil."

De finale van de 4x400 is zaterdag om 14.50 uur (Nederlandse tijd) en dat is de laatste atletiekwedstrijd van deze Spelen.