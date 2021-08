Sifan Hassan heeft vrijdag brons veroverd op de 1.500 meter bij de Olympische Spelen. Na het goud op de 5.000 meter was het de tweede medaille voor de 28-jarige Nederlandse in Tokio.

Hassan heeft in Tokio nog kans op een derde medaille. Zaterdag om 12.45 uur (Nederlandse tijd) loopt ze de finale van de 10 kilometer.

In de finale van de 1.500 meter ging Hassan voor haar tweede goud. Ze nam na de eerste ronde al de leiding en hoopte zo de concurrentie af te schudden. Haar belangrijkste concurrente Faith Kipyegon bleef in haar spoor en zo waren er meer lopers.

Tot aan de laatste bocht hield Hassan de leiding, maar daarna pakte Kipyegon het over en die nam ruim afstand. De Keniaanse won in een olympisch record van 3.53,11 en prolongeerde haar titel van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Op de WK 2019 in Doha was Hassan nog te snel voor Kipyegon.

Ook de Britse Laura Muir ging Hassan nog voorbij in de laatste meters en pakte zilver in 3.54,50.

Uitslag 1.500 meter 1. Faith Kipyegon (Ken) - 3.53,11

2. Laura Muir (GBr) - 3.54,50

3. Sifan Hassan (Ned) - 3.55,86

4. Freweyni Gebreezibeher (Eth) - 3.57,60

5. Gabriela Debues-Stafford (Can) - 3.58,93

Hassan ondanks val in finale

Hassan kwam ruim een seconde na Muir in 3.55,86 over de finish. Daarmee bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijk record (3.51,95). Na afloop zei Hassan dat de wind in het stadion haar parten speelde, al kon ze uiteindelijk wel blij zijn met brons.

Met haar tweede olympische medaille is Hassan de eerste Nederlandse sinds Fanny Blankers-Koen met meerdere atletiekmedailles op één Spelen. De in 2004 overleden Blankers-Koen veroverde in 1948 in Londen vier keer goud.

De Nederlandse atletiekploeg staat nu op vijf medailles in Tokio, terwijl drie het doel was. Naast de twee plakken van Hassan was er brons voor Femke Bol (400 meter) en Emma Oosterwegel (zevenkamp) en zilver voor Anouk Vetter (zevenkamp).