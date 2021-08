De hockeysters huilden tranen van geluk na de gewonnen olympische titel op de Spelen van Tokio. De ploeg van bondscoach Alyson Annan maakte de hooggespannen verwachtingen waar door vrijdag in de finale met 3-1 te winnen van Argentinië.

"Ik geloof het nog steeds niet", zei een zichtbaar emotionele aanvoerder Eva de Goede na afloop tegen de NOS. "Het is zo bizar dat we dit hebben gedaan. De druk vanuit onszelf en van iedereen is zó hoog. Ik ben zo trots op al die meiden. Dit is superknap."

De Oranjevrouwen waren de torenhoge favoriet voor het goud in Tokio. Na de verloren olympische finale vijf jaar geleden in Rio de Janeiro won de nummer één van de wereldranglijst alle prijzen die er te winnen waren, waaronder de wereldtitel en drie Europese titels.

"Een toernooi winnen is niet makkelijk", aldus De Goede. "Vijf jaar geleden pakten we 'm net niet met weergaloos spel. Sindsdien hebben we bijna alles gewonnen. Het allermoeilijkste is om de hele tijd de nummer één te blijven. We hebben het voor elkaar gekregen en dat is superbijzonder."

"We zijn écht een team en altijd op zoek naar verbetering. We weten dat teams ons altijd willen verslaan, maar we blijven het goed doen en het valt niet uit elkaar. De chemie is zo goed, dat is het allerbeste. Het is fantastisch. Ik kan het nog niet helemaal bevatten."

Bondscoach Alyson Annan kon nog niet beseffen dat ze olympisch kampioen was geworden. Foto: ANP

Annan: 'Waanzinnig team met waanzinnige speelsters'

Ook bondscoach Annan loofde de teamgeest van de hockeysters, die in 1984, 2008 en 2012 eveneens olympisch kampioen werden. "De afgelopen anderhalf jaar is zwaar geweest in alles wat we hebben moeten ervaren. Gelukkig hebben we een waanzinnig team met waanzinnige speelsters."

"Er zijn speelsters die hier niet zijn die hier wel hadden kunnen zijn", vervolgde Annan, die als speelster van Australië ook twee keer olympisch kampioen werd. "Het is zo'n mooie groep om mee te werken. Ik ben enorm trots. Wij zijn echt een team, dat overheerst."

"Ook buiten het veld zijn we een zeer sterk team. We wilden het zo graag met en voor elkaar. Ik mag als bondscoach op de voorgrond staan, maar we hebben zo'n mooie groep. Ze hebben elke wedstrijd goed gehockeyd en dat maakt ons sterk."