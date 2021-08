De Nederlandse mannen zijn er vrijdag in geslaagd de olympische finale te halen op de 4x400 meter. Het Nederlandse viertal liep in de series een nationaal record en dat was net genoeg voor een plek in de eindstrijd in Tokio.

Jochem Dobber, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela kwamen in het Olympic Stadium tot een tijd van 2.59,06. Het oude Nederlandse record was 3.02,37, gelopen in 2017.

Met de 2.59,06 eindigde Nederland als vijfde in de heat, waarin de eerste drie zich direct plaatsten. De tijd van Dobber, Agard, Van Diepen en Angela bleek voldoende om als een van de twee tijdsnelsten door te gaan.

Nederland moest in de eigen heat de Verenigde Staten, Botswana, Trinidad en Tobago en Italië voor zich laten. Dobber, Agard, Van Diepen en Angela waren wel sneller dan Groot-Brittannië, Tsjechië en Duitsland.

Tony van Diepen geeft het stokje over aan Terrence Agard. Tony van Diepen geeft het stokje over aan Terrence Agard. Foto: Pro Shots

Bonevacia loopt wel in finale

In de andere heat plaatsten Polen, Jamaica en België zich als de top drie en nummer vier India was al langzamer dan Nederland.

De finale is zaterdag om 14.50 uur (Nederlandse tijd) en dat is de laatste atletiekwedstrijd van deze Spelen. Liemarvin Bonevacia zal dan wel deel uitmaken van het Nederlandse viertal, nadat hij gespaard werd in de series.

De 32-jarige Bonevacia werd donderdag achtste in de finale van de 400 meter. Het is nog niet bekend wie plaats voor hem moet maken.