Eva de Goede en Lidewij Welten hebben vrijdag dankzij de olympische titel van de hockeysters het record van Anky van Grunsven geëvenaard. De Goede en Welten hebben nu net als de dressuuramazone op drie verschillende Olympische Zomerspelen een gouden plak veroverd.

De 32-jarige De Goede en de één jaar jongere Welten veroverden in Tokio hun derde olympische titel door in de finale Argentinië met 3-1 te verslaan. Eerder wonnen de twee speelsters al goud in Peking (2008) en Londen (2012).

De 53-jarige Van Grunsven pakte een gouden plak bij de dressuur in Sydney (2000), Athene (2004) en Peking (2008). Charles Pahud de Mortanges slaagde er begin vorige eeuw ook in om drie gouden plakken te pakken op drie verschillende Spelen. De inmiddels overleden ruiter was de beste in Amsterdam (1924), Parijs (1928) en Los Angeles (1932).

De Goede en Welten, die net op tijd van een zware hamstringblessure hersteld was, deden voor de vierde keer mee aan de Spelen. In 2016 pakten ze zilver nadat ze de finale na shoot-outs hadden verloren van Groot-Brittannië. Ze zijn nu op basis van olympische medailles de succesvolste Nederlandse hockeysters.

Fanny Blankers-Koen, Leontien van Moorsel en Inge de Bruijn pakten in hun loopbaan zelfs vier keer goud op de Zomerspelen, maar niet op drie of meer verschillende Spelen.