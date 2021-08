De Nederlandse hockeysters zijn vrijdag voor de vierde keer olympisch kampioen geworden. De topfavoriet won in de finale met 3-1 van Argentinië en won zo ook zijn achtste wedstrijd in Tokio.

Nederland kwam in het tweede kwart door drie goals uit een strafcorner in amper zes minuten tijd op een 3-0-voorsprong. Margot van Geffen en Caia van Maasakker (2) waren de doelpuntenmakers. Argentinië maakte in de laatste seconde van de eerste helft 3-1 via Agustina Gorzelany (strafcorner), maar de titel van Nederland kwam meer niet in gevaar.

Oranje was ongenaakbaar in Tokio. De foutloze ploeg van Alyson Annan sluit het toernooi af met de veelzeggende doelcijfers van 29 voor en slechts 4 tegen. De Australische Annan is de eerste vrouw die zich als speelster (1996 en 2000) én als coach olympisch kampioen mag noemen in het hockey.

De Nederlandse hockeysters stonden voor de vijfde keer op rij en voor de zesde keer in totaal in de olympische finale. Oranje won het goud ook in 1984, 2008 en 2012.

De nummer één van de wereld verloor vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro in de eindstrijd verrassend van Groot-Brittannië. Nederland zegevierde woensdag in de halve finales in Tokio met liefst 5-1 tegen de titelverdediger. Tweevoudig wereldkampioen Argentinië verloor ook zijn derde olympische finale, na 2000 (1-3 tegen Australië) en 2012 (0-2 tegen Nederland).

Dertigste medaille voor Nederland

Eerder op vrijdag veroverde Groot-Brittannië het brons. De onttroonde kampioen was in de troostfinale in een thriller met 4-3 te sterk voor het India van de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne.

Bij de mannen ging de titel donderdag naar België, dat in de finale na shoot-outs afrekende met Australië. Nederland verloor in de kwartfinales van de Australiërs.

TeamNL staat in Tokio nu op negen keer goud en dertig medailles in totaal. Vrijdag pakte baanrenner Harrie Lavreysen de olympische titel op de sprint en later op de dag gaat atlete Sifan Hassan voor goud op de 1.500 meter.

Oranje maakt drie snelle goals in tweede kwart

Nederland begon vlak na zonsondergang goed aan de finale in het nog steeds erg benauwde Oi Hockey Stadium. De favoriet kreeg na vier minuten de eerste strafcorner en Van Maasakker pushte daaruit hard op de lat. Argentinië deed in het eerste kwart goed mee en kreeg ook een kans via Micaela Retegui, maar de dochter van bondscoach Carlos Retegui schoot naast.

Geholpen door de aanmoedigingen van flink wat Nederlandse officials en stafleden op de tribune kreeg Oranje in het tweede kwart steeds meer grip op de wedstrijd. Zeven minuten voor rust was het raak toen Van Geffen een push van Frédérique Matla uit een strafcorner in het doel tipte. Vlak daarna scoorde de 32-jarige Van Maasakker, die vrijdag het laatste duel uit haar carrière speelde, twee keer direct uit een strafcorner: 3-0.

De wedstrijd leek daarmee al beslist, maar Argentinië kwam in de zoemer voor het rustsignaal terug tot 3-1 door een rake strafcorner van Gorzelany, die de bal tussen de benen van keeper Josine Koning mikte.

Die treffer bleek in de tweede helft niet de aanzet tot een furieuze comeback van de Argentijnse vrouwen. Nederland hield de controle, gaf in het derde en vierde kwart amper nog een kans weg en heeft de olympische titel weer terug.