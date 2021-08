Sjoerd Marijne vertrekt na het olympische sprookje bij de hockeysters van India. De Brabander maakt na de sensationele vierde plek in Tokio plaats voor zijn landgenoot Janneke Schopman, die al assistent was bij de vrouwenploeg.

"Ik ga de speelsters missen, maar ik mis mijn familie nog meer", zei hij zaterdag op een digitale persconferentie met Indiase journalisten. "Mijn gezin staat op één. Ik wil na 3,5 jaar weer bij mijn vrouw, zoon en dochter zijn. Dit is een mooi einde van de reis."

De 47-jarige Marijne was sinds 2017 bondscoach van de Indiase hockeysters, al maakte hij nog een uitstapje van een paar maanden naar het mannenteam. Halverwege 2018 keerde de voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen terug bij de Indiase vrouwen, met als doel zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

In Tokio stuntte de nummer acht van de wereldranglijst door favoriet Australië in de kwartfinales uit te schakelen (1-0) en door te dringen tot de laatste vier. Daarin was Argentinië met 2-1 te sterk. Vrijdag verloor de ploeg van Marijne de troostfinale met 4-3 van Groot-Brittannië, waardoor ze naast een historische bronzen medaille grepen.

India wist bij de vrouwen nog nooit een plak te veroveren op de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden in Rio deden de Indiase hockeysters pas voor de tweede keer mee aan de Spelen, na een vierde plek in 1980. "Ik ben erg trots op de vrouwen", aldus Marijne. "Ze hebben heel India geïnspireerd. Ze hebben dan geen medaille veroverd, maar iets veel groters: de harten van het Indiase volk."

De 41-jarige Schopman was sinds januari vorig jaar assistent van Marijne bij de hockeysters van India. De 212-voudig Oranje-international had eerder al de leiding over de Verenigde Staten. In Nederland was ze alleen coach van de hockeysters van SCHC uit Bilthoven.